打光「洗白」賀錦麗、背景超亂…時尚雜誌挨轟急換照片

時尚雜誌2月號封面人物使用副總統當選人賀錦麗穿黑色西裝外套的照片，在引發爭議後，改換另一張賀錦麗身穿淡藍色套裝的形象照。(取自推特)

時尚雜誌(Vogue)2月號以副總統當選人賀錦麗 為封面人物，但社群媒體批評者10日認為該雜誌不尊重賀錦麗，不僅打光將她「洗白」，而且整體造型也不符合美國 首位亞非裔女副總統的身分；時尚雜誌因此又公布第二張疑似經賀錦麗團隊批准的照片。

時尚雜誌2月號封面上周末在推特 亮相，封面人物為賀錦麗，她身穿黑色西裝外套、白色短上衣、深色七分褲和黑色Converse帆布鞋；數十名粉絲迅速批評該封面，稱該封面品質低落，未達時尚雜誌平常的標準，而且還疑似漂淡賀錦麗的膚色。

賀錦麗團隊尚未公開評論該封面，但記者阿里(Yashar Ali)10日稍早在推特表示，賀錦麗團隊已批准另一張賀錦麗身穿淡藍色套裝的形象照；數小時後，時尚雜誌確實公布符合阿里描述的照片。

時尚雜誌10日在Instagram證實，9日開始在推特流傳的賀錦麗照片為真實照片，並表示「副總統當選人賀錦麗是我們2月號的封面人物！」

該則Instagram貼文指出，「第一步是創造歷史，現在賀錦麗有更龐大的任務：協助治癒碎裂的美國，並帶領美國走出危機。」

在10日一片批評聲浪中，甚至有人呼籲美國版時尚雜誌總編輯安娜．溫圖(Anna Wintour)下台；時尚雜誌去年7月以非裔體操明星西蒙．拜爾斯(Simone Biles)為封面人物時也面臨類似批評。

一名網友在推特表示，如果不懂為何時尚雜誌的賀錦麗封面很糟，那就是沒抓到重點，「這張照片本身就很差勁，遠低於時尚雜誌標準，他們沒用心構思，就像是趕出當天早上要交的作業。欠缺尊重！」

其他社群媒體用戶則認為，第一張封面照的背景有綠色壁紙、粉紅色布簾，主題顯得不夠明確。