美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局

美國國務卿龐培歐。（美聯社）

美國 國務卿龐培歐9日宣布取消美台交往限制，紐約時報報導，川普政府試圖在任期尾聲鞏固強硬抗中格局，國務院 內部有反彈聲音，即將上任的拜登 政府或許會推翻這項決定。

龐培歐（Mike Pompeo）在聲明中說，國務院數十年來制定複雜內規限制美台官員互動，美國政府如此片面做法意在安撫北京共產政權，但不會再如此。他宣布取消一切「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

紐時報導，美國總統川普政府嘗試拉近美台關係，任期尾聲與上任前遙相呼應。2016年12月，勝選不久的川普接聽中華民國總統蔡英文道賀電話，促使外界猜測川普政府可能更動美方長期奉行的政策。

報導寫道，川普政府在任期倒數階段採取如此相對重大的措施，令部分人士不解。國務院部分官員曾表達反對，指取消美台交往限制是未經妥善審視就做出的決定；部分外交官對他們眼中最後關頭一連串外交動作感到沮喪，認為相關決定可以更早拍板定案。

部分專家指出，這些動作用意是為預定20日就職的總統當選人拜登設下陷阱。如果扭轉決定，拜登將在國內付出政治代價；如果拜登政府選擇遵循，美中關係勢必會惡化。

截至發稿，中國政府尚未對美國國務院解除對台交往限制正式表態。

曾任白宮國家安全會議亞洲事務資深主任、現任喬治城大學（Georgetown University）教授的麥艾文（Evan Medeiros）說，中國幾乎肯定會憤怒反應，但僅止於言語，不大可能在拜登就任前搞壞美中關係，而是會觀察拜登上台後怎麼處理。

美國1979年與中華民國斷交、並與中華人民共和國建交，自此奉行以台灣關係法、美中三個聯合公報、對台六項保證為依據的一中政策，國務院多年來以複雜的對台交往準則限制美台官員往來。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）向華爾街日報表示，龐培歐宣布對台交往準則無效，台灣官員進入美國國務院、美方官員拜訪中華民國駐美代表官邸的限制可能跟著解除。

葛來儀說，拜登政府肯定會對川普政府卸任前這類政策決定感到不悅，「如果這些限制妨礙美國以符合美國國家利益的方式促進關係發展，川普政府早該這麼做了」。

根據紐時報導，美方官員認為強硬對抗中國、拉近美台關係可能是川普政治遺緒一部分，設法在拜登就任前鞏固政策變化，讓懷疑中國的官員接下改朝換代後可續任的職位，美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）近期調動資源加強中國情報蒐集與分析工作。

報導寫道，準國務卿布林肯（Antony Blinken）推翻龐培歐取消美台交往限制的決定相對容易。就算布林肯不恢復國務院內規，拜登也可能阻撓美台高層往來。

但在北京鐵腕管治香港的局面下，美國兩大黨支持美台深化關係、嚇阻中共武力犯台的呼聲高漲。

前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby ）表示，美台官員往來許多限制為美中關係熱絡時期的產物，是長期累積的官僚障礙與束縛。

柯伯吉說，北京鎮壓民主運動、對外日益強勢之際，美國強化與台灣的關係至為關鍵，「我們需要台灣增強韌性、防禦能力與經濟實力，因為中國很可能會對台採取侵略行動」。