共和黨議員阻政權和平轉移 部分大型美企政治捐款喊停

包括萬豪在內的部分大型美國企業決定，不再提供政治捐款給反對認證美國大選結果的共和黨籍國會議員。路透

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，在川普鐵粉攻占國會意圖阻撓認證拜登當選下屆美國總統之後，部分大型美國企業已決定中斷政治捐款，不給反對選舉人團投票 結果、阻止政權和平轉移的共和黨 籍國會議員。

中止捐款的美企名單愈來愈長，包括醫療保險業者藍盾藍十字協會（BlueCross BlueShield）、花旗團（Citigroup）、商業銀行（Commerce Bank）和萬豪酒店（Marriott）。

上周三晚間，有147名共和黨籍國會議員在參眾兩院聯席會議中，反對對選舉人投票結果進行認證，其中包括密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）、堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）、德州參議員克魯茲（Ted Cruz）和阿拉巴馬州參議員特本維爾（Tommy Tuberville）。

酒店巨擘萬豪是川粉攻占國會後，第一批站出來表態的企業捐款人之一。儘管許多企業迅速譴責國會暴動，但很少有公司公開表示，會對支持川普無根據選舉舞弊說法的民選官員切斷金援。

萬豪發言人表示：「我們已將國會山莊破壞合法公平選舉的毀滅行為列入考慮，會停止從我們的政治行動委員會，提供政治捐款給那些投票反對大選認證的人。」

這項決定首先由時事通訊網站「熱門資訊」（Popular Information）報導。該網站訪調144家企業捐款人，詢問他們對於反對選舉認證的8位共和黨籍參議員，未來有何捐款計畫。

藍盾藍十字協會董事長兼執行長也發表聲明說：「藍盾藍十字協會持續評估我們的政治捐款，以確保我們支持的人與我們有同樣的價值觀和目標。鑒於本周暴亂，對美國國會展開令人震驚的攻擊行動，以及部分國會議員想藉著挑戰選舉人團投票結果推翻11月大選結果，藍盾藍十字協會將中止捐款給那些投票破壞民主的國會議員。」

花旗集團則將暫停第1季的所有政治捐款。該銀行企業責任部門主管Peter Scher說：「我們要各位放心，我們不會支持不尊重法治的候選人。」

另根據華爾街日報，美國資產最多的銀行摩根大通（JPMorgan Chase）這個周末宣布，計畫對共和黨和民主黨都暫停6個月的捐款。摩根大通的政治行動委員會在2019-2020年間為國會議員候選人籌集約90萬美元。該銀行捐款傾共和款，有58%捐給共和黨，42%捐給民主黨。