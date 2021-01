老布希妹妹新冠併發症病逝 享壽94歲

美國 喬治和芭芭拉·布希基金會證實,美國前總統老布希(George H. W. Bush)的妹妹、小布希(George W. Bush)的姑媽南希·布希·埃利斯(Nancy Bush Ellis)於10日因新冠肺炎併發症 死亡,終年94歲。

據商業內幕消息,喬治和芭芭拉·布希基金會周日聲明,「很遺憾布希總統心愛的妹妹,南希·布希·埃利斯過世,我們對埃利斯和布希家族表示哀悼和祈禱,並懷念這位為世界帶來歡樂和光明的傑出婦女。」

據紐約時報 報導,布希·埃利斯死於麻州康科德的一家輔助醫療機構,她的死是由新冠病毒引起的併發症所導致的。布希·埃利斯的兒子告訴紐約時報,她在2020年12月底感染新冠,隨後發燒住院。

We are sad to share that President Bush’s beloved sister, Nancy Bush Ellis, has passed away. Our condolences and prayers are with the Ellis and Bush families as we remember a remarkable woman who brought joy and light to the world.

