影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

美國 國會上周發生暴動後,好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)10日發推文說,總統川普 利用謊言來誤導人民尋求政變,並痛批這群攻入國會的示威者有如當年支持希特勒的納粹份子。

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5