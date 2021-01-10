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影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

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影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

編譯徐榆涵／即時報導
好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格在推文發布影片痛批川普和攻入國會的川粉。截自推特
好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格在推文發布影片痛批川普和攻入國會的川粉。截自推特

美國國會上周發生暴動後，好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）10日發推文說，總統川普利用謊言來誤導人民尋求政變，並痛批這群攻入國會的示威者有如當年支持希特勒的納粹份子。

彭博資訊報導，阿諾在這段長約7分多鐘的影片中說：「我在奧地利長大。我太了解『碎玻璃之夜』（Kristallnacht）了。」入籍美國的阿諾曾兩次擔任過加州共和黨籍州長。

「碎玻璃之夜」為納粹份子1938年時，對德國和奧地利的猶太人展開迫害攻擊之事件。

該影片上傳推特至今，已獲得逾2200萬觀看次數、逾84萬人按讚。

阿諾表示，川普利用謊言以誤導人民尋求政變，但「好消息是，他（川普）很快就會變成像一則舊推文一樣被人忽視」。

73歲的阿諾呼籲全民團結並支持拜登，他說，拜登的成功就是美國的成功，還說美國民主就像經過千錘百鍊的寶劍，愈磨鍊愈強大。

美國 川普 拜登

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