影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人
美國國會上周發生暴動後，好萊塢巨星、加州前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）10日發推文說，總統川普利用謊言來誤導人民尋求政變，並痛批這群攻入國會的示威者有如當年支持希特勒的納粹份子。
My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021
彭博資訊報導，阿諾在這段長約7分多鐘的影片中說：「我在奧地利長大。我太了解『碎玻璃之夜』（Kristallnacht）了。」入籍美國的阿諾曾兩次擔任過加州共和黨籍州長。
「碎玻璃之夜」為納粹份子1938年時，對德國和奧地利的猶太人展開迫害攻擊之事件。
該影片上傳推特至今，已獲得逾2200萬觀看次數、逾84萬人按讚。
阿諾表示，川普利用謊言以誤導人民尋求政變，但「好消息是，他（川普）很快就會變成像一則舊推文一樣被人忽視」。
73歲的阿諾呼籲全民團結並支持拜登，他說，拜登的成功就是美國的成功，還說美國民主就像經過千錘百鍊的寶劍，愈磨鍊愈強大。
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