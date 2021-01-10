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美台取消交往限制 薛瑞福：符合現實 早該如此

中央社華盛頓10日專電
美國前國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福。圖／報系資料照片
美國前國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福。圖／報系資料照片

美國國務院9日宣布取消台美交往限制，前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天表示，美方早就該這麼做，此舉讓美國政策更符合現實狀況，也為美台關係新局打下基礎。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）9日透過聲明，宣布取消美國長年為美台交往所自設的限制，被視為是雙邊關係近年一大進展。聲明表示，對於美國國務院先前以國務卿名義發布所有關於台灣的聯繫準則，行政機關現在都可視為無效。

根據消息人士，這項聲明解除的是2015年總統歐巴馬（Barack Obama）政府發布的「對台交往準則」行政備忘錄。這項備忘錄禁止駐美代表處人員進入國務院大樓、禁止台方在雙橡園升旗，美國政府機構內也不得展示中華民國國旗。

在總統川普任上曾任國防部印太事務助理部長、現任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver）今天發聲明表示，國務院解除美台交往限制的做法，別具重要與正面意義。

薛瑞福說，數十年來，美國對台政策受到美方自設限制約束，美國行政部門現在解除限制，讓美國政策與現實狀況相符，並為美台關係新局打下基礎。薛瑞福直言，美方早就該這麼做了。

薛瑞福表示，總統當選人拜登（Joe Biden）20日宣誓就職後，他的政府將繼承已去除無助益限制及困難政治決定的美台關係。

薛瑞福說：「拜登政府將能為美國政策開闢一條充滿機會的新道路。這是40年來，美國首次能自由制定完全符合我們最佳利益的政策。」

他並向未來拜登政府喊話，以這個重要時刻為基礎，打造並支持一個更和平與繁榮的印太區域。

此外，眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）今天也發聲明，讚許國務院迅速並果斷實施他2019年領銜提出、2020年12月生效的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）；這部法律目的就是跨越限制美台關係的過時行政規定。

麥考爾表示，自美國國會1979年為美台關係奠定基礎以來，台灣已發展成一個重要民主政體，也是美國重要夥伴。

他說，在美台雙方共同面對中共帶來的世代威脅之際，是時候去除不必要官僚措施，以深化與台灣關係，並抵抗北京日益壯大侵略性下造成的台灣進一步邊緣化。

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