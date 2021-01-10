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取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限

記者賴錦宏／綜合報導
美國國務卿龐培歐。(美聯社)
美國國務卿龐培歐。(美聯社)

美國國務卿龐培歐宣布取消美台交往限制，中國新華社警告稱，「美方一些勢力若一意孤行，勢必為此付出沉重代價」。環球時報則引述中國專家表示，龐培歐此舉非常卑劣，一方面進一步惡化中美關係，對拜登政府緩和中美關係設置障礙；另一方面慫恿民進黨當局策應美國做出損害兩岸關係的事情。

北京聯合大學教授朱松嶺受訪表示，龐培歐的聲明意味著未來美國在處理「美台關係」操作上會有所變化，影響非常大。他說，不能對拜登政府寄太多希望，現在美國國內無論是政府、兩黨、民間都對北京有不滿情緒，拜登上台後一攬子推翻川普時期政策的可能性不大。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友指出，美國一旦解除美台關係中的自我限制，就意味著不再履行「中美三個聯合公報」中相關條款，一旦進入實質操作階段就直接損害了「中國的主權利益」。中方一定會進行針對鋒相對的回應，同時借此向拜登政府表明中方的底線。

宋國友說，「主要看兩個因素，一是在政權交接這十天時間內美國是否會進一步採取動作，另一方面看未來拜登政府對此政策如何執行」。

中國人民大學副教授刁大明表示，龐培歐此舉是懸利劍在頭，拜登政府恐難修復不斷被沖擊底線的中美關係，如果此舉被川普批准，無疑是覆水難收。拜登上台後，也可能會把「取消限制」擱置，更傾向於在意識形態領域強化台灣的政治樣板。

中國新華社昨對此評論稱，「美國少數反華政客已四面楚歌，會通過最後瘋狂撈取翻本籌碼，但他們將『台灣牌』打到如此沒有下限，其用心可謂歹毒」。新華社稱，「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中方必將採取一切措施堅決維護自身主權、安全利益」。

美國 拜登 中國

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