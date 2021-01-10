蘋果與現代傳3月前簽約 擬2024年在美生產Apple Car

韓媒報導，蘋果公司與現代汽車傳3月前簽署一項有關自駕車的合作協議。（美聯社）

南韓媒體Korea IT News在周日（10日）報導，現代汽車 和蘋果 公司計畫在3月前簽署一項有關自駕車 的合作協議，並且在2024年左右於美國開始生產，甚至在明年就會公布蘋果車的「測試版」。

現代汽車早在上周五（8日）就發表聲明說，正與蘋果公司進行初步協商。此前一家南韓媒體報導，蘋果與現代目標在2027年推出自駕車，消息激勵現代股價大漲近20%。

現代汽車周日不願對 IT News最新的報導置評，僅重申上周五的聲明，即現代汽車已收到多家公司關於發展自駕電動車的可能合作要求。

蘋果公司未立即發表評論。

Korea IT News在更新的報導中移除雙方合作的細節，包括生產地點、產能與簽署協議和啟動試驗車款的時程表。

但路透引述Korea IT News先前版本的報導指出，現代與蘋果計畫在起亞汽車於喬治亞州的工廠生產汽車，或共同投資在美國新設工廠，並且在2024年左右生產10萬輛車。擬議中計畫的全部年產能為40萬輛。起亞汽車是現代汽車的關聯企業。

Korea IT News的報導還表示，現代和蘋果計畫在明年公布蘋果車的「測試版」。

路透上月就曾報導，蘋果正在發展自駕車技術，目標最快在2024年生產出可能包含其突破性電池技術的自駕轎車。