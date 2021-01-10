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美國「宗教左派」再掀投身政治熱 牧師當選參議員

中央社 亞特蘭大10日綜合外電報導
喬治亞州民主黨參議員當選人沃諾克是牧師從政。美聯社
喬治亞州民主黨參議員當選人沃諾克是牧師從政。美聯社

喬治亞州民主黨聯邦參議員當選人沃諾克是牧師從政，卻擊敗競選連任的共和黨對手羅夫勒。路透社指出，這是川普總統執政下美國「宗教左派」再掀投身政治熱的最新跡象。

沃諾克（Raphael Warnock）今天上午在喬治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）知名的埃比尼澤浸信會教堂（Ebenezer Baptist Church）講道，一如過去15年每個周日。但這回他還有準國會議員身分，他將是喬治亞州首位非裔聯邦參議員。而民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）當年也曾在這座教堂講道。

沃諾克在競選期間坦言：「牧師投入政治這樣的麻煩事並不常見。」但他把從政視作上帝召喚傳教的延續，說自己是「聽從下個召喚準備服事，而非走下講道壇」。他在5日決選打敗曾任加密貨幣交易平台Bakkt執行長的富商羅夫勒（Kelly Loeffler）。

路透社指出，川普執政期間，美國許多進步派基督徒、自由派天主教徒、非裔新教徒和左傾猶太教徒在政治上變得更活躍。他們的禮拜場所提供庇護給遭到川普政府鎖定的移民，教徒紛紛參與醫療相關和「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）反種族歧視等抗議活動。

沃諾克還是牧師時，就活躍在主張擴大平價醫療法（Affordable Care Act）中醫療補助（Medicaid）的抗議前線，並在2017年於國會山莊外一場相關抗議活動中被捕。沃諾克並推動赦免死刑受刑人，還主持過一場跨宗教氣候變遷會議。這些都是促成他當選的因素。

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