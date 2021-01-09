搬走議長講台、牛角盔男落網！又2名川粉大鬧國會被捕

強生（Adam Christian Johnson）6日闖入國會，搬走眾議院議長波洛西講台，已被逮捕。（Getty Images/Pinellas County Sheriff's Office）

隨著愈來愈多國會暴亂的影像浮現，警方9日再逮捕更多撒野破壞國會的暴徒，包括搬走議長講台者、奇裝異服的陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)成員；隨著暴民衝進國會的西維吉尼亞州新科議員議員艾凡斯(Derrick Evans)在被捕的第二天，也於9日辭職。

一名渾身是血的警官6日尖叫衝進議場，另一名警察從身後遭暴徒衝撞，跌下欄杆後遭人踩踏；媒體記者被咒罵、推撞及毆打；這些國會暴亂的影像和影片由暴徒自行拍攝，僅有少數人配戴口罩；戴口罩不僅能保護他們避免感染新冠病毒，也能降低被執法單位辨識並緝拿的機會。

亞利桑納州男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)當天在臉上塗鴉，穿戴一身牛角和毛帽的奇特服飾，9日被拘押並以暴力闖入且擾亂國會等罪名起訴，訂下周過堂。

錢斯利以「安吉利」(Jake Angeli)的化名廣為人知，他是川普支持者及「匿名者Q」的成員，多次出現在川普造勢場合。

錢斯利（Jacob Anthony Chansley）6日戴著有角和毛皮的頭飾、臉部彩繪，還拿著有美國國旗裝飾的矛大鬧國會。（Getty Images）

另一名搬走眾院議長波洛西講台的佛羅里達州男子強森(Adam Johnson)8日晚間落網，翌日假釋；他被依竊盜、暴力闖入且擾亂國會等罪名起訴。36歲的強森有五個孩子，他的照片在社群網站上傳開後，被當地居民認出、舉報。

截至9日，聯邦檢察官在聯邦地方法院共提起17宗訟案，另在哥倫比亞特區高級法院提起40宗訟案，指控內容五花八門，包括襲警、進入國會禁制區域、偷竊聯邦財產和威脅議員等。

聯邦檢方表示，另有許多秘密案件，聯邦幹員追緝數十人，華盛頓檢察官8日矢言考量所有起訴罪名，包括煽動叛亂罪。

新當選的西維州共和黨議員艾凡斯6日在臉書 開直播，夥同暴民衝撞國會，誇耀自己進入國會。他9日向州長賈斯蒂斯(Jim Justice)提出書面辭呈，即刻生效。

35歲的艾凡斯8日過堂，他若被定兩項重罪和不端行為罪，分別是進入禁制區域和失序行徑，可能在聯邦監獄度過長達一年半的時間。

艾凡斯9日發布聲明表示，將為自己的所作所為負起全部責任，稱他最好辭職，「專注個人情況和所愛之人」，且「非常後悔個人行徑對親友、選民和西維州人民造成傷害、痛苦和丟臉」。