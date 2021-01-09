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美解除「美台交往限制」 包括這些不公開的備忘錄

記者張文馨／華盛頓報導

美國國務卿龐培歐解除「美台交往限制」，所謂的美台交往限制，包括國務院一份不公開的「對台交往準則」備忘錄（Guidelines on the Relationship with Taiwan），為美台交流設立規則與限制；另外也包括限制台灣的正副總統、行政院長、外交部長與國防部長無法訪問華府。

據指出，國務院2015年更新「對台交往準則」，當時台灣協調處長提出更新該備忘錄，原意是要放寬限制，包括讓台灣駐美官員、立委等獲同意訪問的官員可公開到國務院等，但時任亞太副助卿董雲裳（Susan Ashton Thornton）更動不少內容，也新增一些限制。

友台的前眾議員游賀（Ted Yoho）曾提到，國務院2015年發布更新版對台交往準則，禁止美國政府官網或網路帳號展示台灣的主權象徵，限制美國對台支持。

國會議員關切台灣議題時，也包含對台交往準則，去年底川普簽署生效的「台灣保證法」就提到，建議檢討國務院對台交往準則，並向國會提交報告，包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果與對台交往準則更新版本、台灣旅行法執行情況等。

聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）去年2月所提「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOS）也是為解除對台交往準則的限制，旨在允許台灣外交官與軍人在美執行公務時，可以展示國旗與穿著制服。

24位美國眾議員去年5月聯名致函國務卿，要求檢討並更新前朝政府所制定的不必要的限制性準則，並指當前的美台關係，碰到官員訪問、政府對政府的會議及媒體等領域均有限制，而這些限制並非來自台灣關係法或其他美國相關政策。

台灣 國務院 美國

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