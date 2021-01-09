不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

美國 國務卿龐培歐9日發布聲明，宣布解除美台交往限制；「我宣布取消所有自我施加的限制，行政部門應將國務院 先前頒布有關台灣 關係的所有聯繫準則，視為無效。」

龐培歐此舉可能意味台灣正副總統，行政院長、外交部長和國防部長不得訪問華府，及國防部官員不得穿著軍服進入五角大廈等限制將取消。

龐培歐表示，台灣蓬勃的民主政體，也是美國的可信賴夥伴，但幾十年來，美國國務院制定規範外交官、公務員及其他官員與台灣對口單位互動的複雜內部限制，美國政府採取這些行動是單方面想安撫北京，「如今不再是了。」

龐培歐表示，除美國在台協會（AIT）以外，國務院的「外交事務手冊」與相關的「外交事務指南」中，指導行政部門以其他實體與台灣部門接觸往來的所有部分，也同樣作廢。

龐培歐說，依根據台灣關係法規定，行政部門與台灣關係，應由非營利的AIT處理。

龐培歐說，美國政府與世界各地的非官方夥伴維持關係，台灣也不例外，美台兩個民主政體共享個人自由、法治和尊重人的價值，今天的聲明認知到美台關係不需要也不應該，因美國自我設限而受到束縛。

駐美代表處表示，「誠摯表示歡迎，我政府除向國務院表達感謝，並感謝長期關心台美關係之美國國會兩黨議員，例如近期通過之台灣保證法，鼓勵行政部門放寬對台交往限制。我們期待台美夥伴關係在可見之未來持續強化與成長。」