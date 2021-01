挺川暴徒攻擊、砸搶相機 記者「第一次不敢承認身分」

挺川暴徒們6日推倒、破壞了在現場直播的多台攝像機,並攻擊、謾罵在場記者。(取自推特)

國會暴亂的餘波未平,6日當天在現場報導的不少記者也被挺川暴民攻擊、侮辱,攝像機被搶被砸,還有記者為躲避暴徒的攻擊,掩藏記者身分,卻被警察 錯誤扣留,有記者表示,第一次在美國 不敢承認自己的媒體從業身分,也有人稱,在被攻擊後說自己沒事的「都是謊話」。

JUST NOW: protestors charging the media pic.twitter.com/cANlcv5CMP — William Turton (@WilliamTurton) January 6, 2021

美聯社的攝影 記者米契羅(John Minchillo)6日在國會山莊記錄暴亂的全過程,期間暴力示威者的怒火突然轉向他,多名男子抓住他的背包,將他放倒在樓梯上,其他幾人扯住他的記者證,大聲謾罵,甚至有人大喊「我們會殺了你」、「(媒體)滾出去」。

根據美聯社另一名攝影記者柯提茲(Julio Cortez)的記錄,挺川暴徒們除謾罵、推搡記者,更試圖搶走他們的相機;美聯社隨後在聲明中指出,所幸米契羅平安無事,「這次事件提醒我們,太多人在每天的工作中面臨極大風險」;根據彭博社記者的推特影片,暴徒們也推倒、破壞了在現場直播的多台攝像機。

不少記者對6日的國會暴亂心有餘悸,英國「獨立報」(The Independent)記者哈爾(Richard Hall)轉發攝像機被毀的照片,表示「那是我第一次在美國不敢承認自己是一名記者」。

紐約時報的攝影記者沙弗(Erin Schaff)也被暴徒推倒,「當時我大聲求助,但沒有人幫我,只是圍觀。當下我以為自己就要被殺了。暴徒搶走我的一個相機,毀了一個鏡頭,然後跑走。」

另外也有不少新聞從業者在目睹暴徒的攻擊後,試圖掩飾自己的真實身分,紛紛摘掉記者證,脫掉有媒體標誌的工作服等;但也有記者表示,藏好記者證後,有警察錯將他們視為暴徒,將他們短暫扣留,直到同行前來解危;華盛頓郵報的記者萊明(Whitney Leaming)被錯誤扣留後發推文稱,「很多同行事後說自己沒事,那是謊話」,他們只是在遵守新聞原則,知道自己不是新聞事件的主人公,努力將自己的身心健康置於工作之後。

「美國新聞自由追蹤系統」(U.S. Press Freedom Tracker)表示,目前共收到至少九份記者被攻擊的匯報文件、五份記者被捕或被拘留的文件,以及眾多設備被毀的文件。

國家攝影記者協會( National Press Photographers Association)、自由記者協會(Reporters Committee for Freedom of the Press)等眾多新聞相關組織譴責暴民攻擊記者的行為,要求執法部門調查;保護記者委員會(Committee to Protect Journalists)主任馬提尼茲(Carlos Martinez)稱,「暴力在民主中沒有任何地位」,過去四年,川普政府大肆攻擊新聞媒體和個人,「正如全世界目睹的,這種言論不僅會導致政治分裂,更會煽動暴民攻擊僅是在現場記錄的記者。」