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挺川暴徒攻擊、砸搶相機 記者「第一次不敢承認身分」

記者張筠／華盛頓報導
挺川暴徒們6日推倒、破壞了在現場直播的多台攝像機，並攻擊、謾罵在場記者。（取自推特）
挺川暴徒們6日推倒、破壞了在現場直播的多台攝像機，並攻擊、謾罵在場記者。（取自推特）

國會暴亂的餘波未平，6日當天在現場報導的不少記者也被挺川暴民攻擊、侮辱，攝像機被搶被砸，還有記者為躲避暴徒的攻擊，掩藏記者身分，卻被警察錯誤扣留，有記者表示，第一次在美國不敢承認自己的媒體從業身分，也有人稱，在被攻擊後說自己沒事的「都是謊話」。

美聯社的攝影記者米契羅(John Minchillo)6日在國會山莊記錄暴亂的全過程，期間暴力示威者的怒火突然轉向他，多名男子抓住他的背包，將他放倒在樓梯上，其他幾人扯住他的記者證，大聲謾罵，甚至有人大喊「我們會殺了你」、「（媒體）滾出去」。

根據美聯社另一名攝影記者柯提茲(Julio Cortez)的記錄，挺川暴徒們除謾罵、推搡記者，更試圖搶走他們的相機；美聯社隨後在聲明中指出，所幸米契羅平安無事，「這次事件提醒我們，太多人在每天的工作中面臨極大風險」；根據彭博社記者的推特影片，暴徒們也推倒、破壞了在現場直播的多台攝像機。

不少記者對6日的國會暴亂心有餘悸，英國「獨立報」(The Independent)記者哈爾(Richard Hall)轉發攝像機被毀的照片，表示「那是我第一次在美國不敢承認自己是一名記者」。

紐約時報的攝影記者沙弗(Erin Schaff)也被暴徒推倒，「當時我大聲求助，但沒有人幫我，只是圍觀。當下我以為自己就要被殺了。暴徒搶走我的一個相機，毀了一個鏡頭，然後跑走。」

另外也有不少新聞從業者在目睹暴徒的攻擊後，試圖掩飾自己的真實身分，紛紛摘掉記者證，脫掉有媒體標誌的工作服等；但也有記者表示，藏好記者證後，有警察錯將他們視為暴徒，將他們短暫扣留，直到同行前來解危；華盛頓郵報的記者萊明(Whitney Leaming)被錯誤扣留後發推文稱，「很多同行事後說自己沒事，那是謊話」，他們只是在遵守新聞原則，知道自己不是新聞事件的主人公，努力將自己的身心健康置於工作之後。

「美國新聞自由追蹤系統」(U.S. Press Freedom Tracker)表示，目前共收到至少九份記者被攻擊的匯報文件、五份記者被捕或被拘留的文件，以及眾多設備被毀的文件。

國家攝影記者協會( National Press Photographers Association)、自由記者協會(Reporters Committee for Freedom of the Press)等眾多新聞相關組織譴責暴民攻擊記者的行為，要求執法部門調查；保護記者委員會(Committee to Protect Journalists)主任馬提尼茲(Carlos Martinez)稱，「暴力在民主中沒有任何地位」，過去四年，川普政府大肆攻擊新聞媒體和個人，「正如全世界目睹的，這種言論不僅會導致政治分裂，更會煽動暴民攻擊僅是在現場記錄的記者。」

攝影 美國 警察

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