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此一時彼一時 梅鐸媒體帝國開始與川普割席

中央社／紐約8日綜合外電報導

美國國會大廈遭總統川普的支持者擅闖後，富商梅鐸（Rupert Murdoch）的媒體帝國開始唱衰川普，「華爾街日報」籲川普辭職，連福斯新聞主持人都告訴觀眾，川普的賞味期限已屆。

梅鐸的右翼媒體在2016年幫忙把川普這個從房地產大亨轉型而成的實境節目明星推入白宮，4年來都很死忠，直到去年總統大選之後，關係出現裂痕。

川普的支持者6日硬闖國會大廈、造成5人喪命後，全球紛紛譴責，似乎又為這段關係敲響了喪鐘，不過這些媒體為了留住川普支持者的心，也面臨微妙的平衡。

紐約大學（New York University）新聞學教授史蒂芬斯（Mitchell Stephens）接受法新社訪問時說：「川普將不再是美國總統，而且他愈來愈不可能再度選上。所以當他的權力衰減，就有一種邏輯認為：讓他走吧，放棄他吧。」

「華爾街日報」社論昨天就是這樣呼籲，要74歲的川普在被彈劾之前下台。社論提到：「這一週可能已經終結他的仕途。」還寫道：「如果他安安分分離開，對大家都好，包括他自己。」

也在梅鐸麾下的「紐約郵報」（New York Post）同樣大力抨擊川普，專欄作者古德溫（Michael Goodwin）寫道，川普要為「這醜惡的一天」負責。

古德溫表示：「這次，沒人會替他說話。他必須負責。」

福斯新聞（Fox News）政論節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）擁有龐大觀眾群，過去5年來都堅定支持川普，如今連他都指責川普6日當天在華府以煽動性言論「魯莽鼓動」群眾。

卡爾森在節目中說：「到某個程度，你不得不想，我們的國家都把精力耗在哪裡了。有任何一位總統，任何一位，值得花上這一切時間和關注嗎？」

國會大廈混亂事件之後，不分黨派的政治人物及全球領袖都譴責暴行，馬里蘭大學（University of Maryland）新聞學教授費德斯坦（Mark Feldstein）說，這些媒體「正試著維護自己的名聲」。

他說：「我認為他們擔心川普已經太超過了，他們為了自保，與川普劃清界線。」

但費德斯坦也指出：「別忘了，也是這些媒體給了川普機會…所以他們製造出一個怪物，要怪只能怪自己。」

福斯新聞面臨的難題是，如何一邊與川普劃清界線，同時留住晚上打開電視、想聽聽川普好消息的川粉。

費德斯坦認為，這取決於生意，而不是原則，「與意識形態無關，而是金錢、評價和利益」。

西北大學（Northwestern University）教授馬歇爾（Jon Marshall）表示，即使沒有川普，梅鐸麾下的媒體也會「專注於攻擊即將掌權的民主黨人，激起對他們的憤慨」，或許可藉此來留住觀眾。

但川普帶來的誘惑可能縈繞不去。費德斯坦說，「拜登會很無趣」，而「電視善於報導情緒、衝突、名人，所以他們才對川普趨之若鶩」。

川普 梅鐸 紐約大學

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