我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

川粉平台Parler被Google下架 蘋果限時刪違規文

中央社／舊金山8日電
推特8日宣布讓美國總統川普的帳號永久停用後不久，Google也表示，已立即讓保守派社群媒體應用程式Parler自他們的線上商店下架。（取材自Parler網頁）
推特8日宣布讓美國總統川普的帳號永久停用後不久，Google也表示，已立即讓保守派社群媒體應用程式Parler自他們的線上商店下架。（取材自Parler網頁）

推特（Twitter）今天下午宣布讓美國總統川普的帳號永久停用後不久，Google也表示，已立即讓保守派社群媒體應用程式Parler自他們的線上商店下架。

Google在聲明中表示，他們暫時讓Parler下架，直到開發者致力實施審核政策以管控平台上令人反感的內容為止。蘋果公司（Apple Inc）則限Parler在24小時內提交詳細的審核計畫。

路透社報導，許多川普支持者在被推特等公司禁止使用平台服務後，轉移使用社群網站Parler。推特今天永久停用川普帳號@realDonaldTrump。

Google在聲明中說，他們發現Parler應用程式上持續出現試圖煽動美國暴力情事的文章。

Google說：「要透過我們的線上商店Google Play讓用戶下載應用程式，我們確實會要求應用程式（業者）對太過分的內容進行強力的審核。鑒於當前持續存在這項緊急的公共安全威脅，我們要禁止這款應用程式在我們的線上商店上架，直到這些問題解決為止。」

根據路透社所取得的蘋果線上商店App Store審核小組致Parler的信，蘋果舉例表示，有參與者利用Parler制定在華府持武器滋事的計畫，美國國會大廈6日就發生示威群眾硬闖事件。

蘋果在那封信中說：「威脅他人福祉及企圖煽動暴力或其他非法行為的內容，是永遠不被App Store所接受。」

蘋果要求Parler在24小時內，刪除Parler應用程式上「所有令人反感的內容…以及任何提到現在或未來某日傷及民眾或攻擊政府設施的內容」。蘋果也要求Parler提交有關「審核及過濾」Parler應用程式上這類內容的書面計畫。

蘋果 Google 美國

上一則

CDC：新冠隱形傳染者占6成 35%有症狀前就開始傳染

延伸閱讀

世界晚報／眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

世界晚報／眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序
川普改用公務帳號@POTUS發推文 幾分鐘後又被移除

川普改用公務帳號@POTUS發推文 幾分鐘後又被移除
波洛西：若川普不辭職 就準備提出彈劾

波洛西：若川普不辭職 就準備提出彈劾
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

熱門新聞

一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
紐約時報報導指出，庫許納曾因接受病毒採檢與戴口罩的行為，遭岳父川普罵。（路透）

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

2021-01-01 04:00
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
第117屆國會將於3日開議，當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長，預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大，但也將遭遇挑戰，總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透)

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

2021-01-02 23:34
喬治亞州5日參議員複選激烈，民主黨非裔參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)搶先拿下一個席次。(路透)

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

2021-01-06 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」