川粉平台Parler被Google下架 蘋果限時刪違規文

推特8日宣布讓美國總統川普的帳號永久停用後不久，Google也表示，已立即讓保守派社群媒體應用程式Parler自他們的線上商店下架。（取材自Parler網頁）

推特（Twitter）今天下午宣布讓美國 總統川普的帳號永久停用後不久，Google 也表示，已立即讓保守派社群媒體應用程式Parler自他們的線上商店下架。

Google在聲明中表示，他們暫時讓Parler下架，直到開發者致力實施審核政策以管控平台上令人反感的內容為止。蘋果 公司（Apple Inc）則限Parler在24小時內提交詳細的審核計畫。

路透社報導，許多川普支持者在被推特等公司禁止使用平台服務後，轉移使用社群網站Parler。推特今天永久停用川普帳號@realDonaldTrump。

Google在聲明中說，他們發現Parler應用程式上持續出現試圖煽動美國暴力情事的文章。

Google說：「要透過我們的線上商店Google Play讓用戶下載應用程式，我們確實會要求應用程式（業者）對太過分的內容進行強力的審核。鑒於當前持續存在這項緊急的公共安全威脅，我們要禁止這款應用程式在我們的線上商店上架，直到這些問題解決為止。」

根據路透社所取得的蘋果線上商店App Store審核小組致Parler的信，蘋果舉例表示，有參與者利用Parler制定在華府持武器滋事的計畫，美國國會大廈6日就發生示威群眾硬闖事件。

蘋果在那封信中說：「威脅他人福祉及企圖煽動暴力或其他非法行為的內容，是永遠不被App Store所接受。」

蘋果要求Parler在24小時內，刪除Parler應用程式上「所有令人反感的內容…以及任何提到現在或未來某日傷及民眾或攻擊政府設施的內容」。蘋果也要求Parler提交有關「審核及過濾」Parler應用程式上這類內容的書面計畫。