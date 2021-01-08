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CDC：新冠隱形傳染者占6成 35%有症狀前就開始傳染

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CDC：新冠隱形傳染者占6成 35%有症狀前就開始傳染

編譯林育正／綜合8日電
新冠確診病患中，59%屬無症狀患者且會散播病毒；佛奇呼籲民眾耐心等待接種疫苗。圖為加州居民正在接種疫苗。(Getty Images)
新冠確診病患中，59%屬無症狀患者且會散播病毒；佛奇呼籲民眾耐心等待接種疫苗。圖為加州居民正在接種疫苗。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)的統計模型指出，新冠肺炎的確診案例中，高達59%屬無症狀患者，其中包括35%患者出現症狀前，以及24%完全沒有出現症狀的患者，就已開始散播病毒。

發表於美國醫學會期刊(JAMA Network Open)的CDC研究報告更印證了遵守防疫準則的重要性；不論是否感到身體不適，都要戴口罩、勤洗手與保持社交距離，並接受新冠篩檢。

CDC傳染病副主任、研究共同作者巴特勒(Jay Butler)表示：「我們的底線是守住隱形的傳染者，直到大多數人接種疫苗。」而且來自英國傳染力更強的變種病毒，迫使民眾必須加強防疫，才能將疫情壓下。

影響新冠肺炎傳染有許多因素，但巴特勒表示，研究人員使用了較為基礎的統計方式；透過對照不同的感染時間與無症狀感染者，得出傳染的比率。而統計模型持續顯示，無症狀感染者幾乎占了一半的傳染。

儘管如此，蘇格蘭聖安德魯斯大學(University of St. Andrews)傳染病專家席威克(Muge Cevik)卻表示，美國的研究存在疏失。他表示根據9月的一項研究，無症狀傳染的比率為35%較為接近現況。他表示，研究並未考量環境因素，「無症狀傳染固然關鍵，但更重要的是長照機構和居家傳染；這代表我們需要針對高風險族群，進行更多篩檢。」

不過巴特勒表示，根據分析和同儕審查的結果，顯示75%無症狀患者具有傳染力，「希望藉由調整研究的變因，能解決一些質疑。」

此外，目前也還無法確定新冠疫苗能減緩傳染，因此並未納入統計模型中。巴特勒表示：「疫苗對無症狀傳染的影響相關資料還非常有限。」目前的新冠疫苗能夠防範有症狀的疾病，但在臨床試驗中，未確定病患注射後是否仍能散播病原體。

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