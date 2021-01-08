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陸軍部長：或將允許國民兵在華府持槍執勤

記者張筠／華盛頓報導
麥卡錫表示，為因應總統就職典禮前的更多暴動或隱患，在華府駐守的國民兵或將可以持槍執勤。（記者張筠 / 攝影）
麥卡錫表示，為因應總統就職典禮前的更多暴動或隱患，在華府駐守的國民兵或將可以持槍執勤。（記者張筠 / 攝影）

美國陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)8日表示，為因應總統就職典禮前的更多暴動或隱患，在華府駐守的國民兵(National Guard)或將可以持槍執勤。

在6日的國會暴亂後，多地國民兵駐守華府，國會山莊附近加固圍欄，國會大廈附近幾乎每條街都有國民兵或警察駐守；麥卡錫此前已表明，本周末將有6200名國民兵駐守華府，但暴亂後的緊張氣氛和就職典禮前的潛在隱患仍讓軍警官員不得不考慮，是否要讓國民兵持武器執勤。

麥卡錫表示，未來兩天內將根據華府的潛在危險評估是否要讓國民兵持武器駐守，若有必要，將允許他們在執勤時配戴M-4步槍(rifle)或M9手槍(9 mm Berettas)。

去年6月，因非裔男子佛洛依德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，華府爆發示威抗議，甚至釀成打砸搶的惡劣事件，當時關於動用國民兵驅散示威民眾一事就引發爭議，反對國民兵進駐華府的聲音表示，軍隊不應插手國內事務，更不能攜武器執勤，這不僅會造成民眾恐慌，更可能釀成不必要的意外。

聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)當時也致信川普總統，表示軍隊進駐城市恐怕會激發更多衝突，要求他解釋為何動用國民兵。

基於過去的經驗和規定，本周華府及各州國民兵支援國會維穩時，都被限制不准帶武器，維穩任務主要集中在確保華府各地區沒有潛在暴力抗議者，通過巡邏、分析情報排查隱患；不過麥卡錫表示，在一名國會警察因公殉職後，國民兵已被准許配戴防彈頭盔。

目前國會大廈附近已有逾850名國民兵駐守，實行12小時的輪班，共有逾90個執勤點，國會大廈附近也加裝了七呎高的圍欄，至少維持未來30天，此外國家公園警衛隊(Park Police)也已在審核成立150人的應急小組。

在6日的國會暴亂後，多地國民兵駐守華府，國會山莊附近加固圍欄，國會大廈附近幾乎每...
在6日的國會暴亂後，多地國民兵駐守華府，國會山莊附近加固圍欄，國會大廈附近幾乎每條街都有國民兵或警察駐守。（記者張筠 / 攝影）
目前國會大廈附近已有逾850名國民兵駐守，實行12小時的輪班，共有逾90個執勤點...
目前國會大廈附近已有逾850名國民兵駐守，實行12小時的輪班，共有逾90個執勤點。（記者張筠 / 攝影）
國會大廈附近已加裝七呎高圍欄，未來持續至少30天。（記者張筠 / 攝影）
國會大廈附近已加裝七呎高圍欄，未來持續至少30天。（記者張筠 / 攝影）

國民兵 華府 警察

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