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波洛西辦公室擺拍男子8日被捕 面臨多項聯邦指控

記者張筠／華盛頓報導
在波洛西辦公室擺拍的白人國族主義者巴內特(Richard Barnett)8日上午被捕。(Getty Images)
在波洛西辦公室擺拍的白人國族主義者巴內特(Richard Barnett)8日上午被捕。(Getty Images)

聯邦檢察官8日公布對硬闖並破壞國會、盜取重要文件者的部分指控，包括在8日上午被捕的、曾在波洛西辦公室擺拍的白人國族主義者巴內特(Richard Barnett)，以及新當選的共和黨籍西維吉尼亞州議員艾凡斯(Derrick Evans)，此外還有不少人面臨非法持槍、襲警、亂闖禁區等指控；聯邦檢察官表示，調查仍在繼續，不會對任何參與暴亂的人手下留情。

根據聯邦檢察官的文件，來自阿肯色州(Arkansas)的60歲男子巴內特6日硬闖聯邦眾院議長波洛西的辦公室，並偷走部分文件，8日上午被捕，面臨暴力硬闖禁區、行為不檢點、盜竊公共財產等指控。

艾凡斯因6日在臉書上直播自己與暴力示威者一起強行衝進國會的過程也面臨指控，雖然該直播影片事後已刪除，西維吉尼亞州的兩黨官員都聲討艾凡斯加入暴民硬闖國會的行為，並要求他公開解釋；艾凡斯和另外11人均面臨亂闖國會的指控。

此外還有多人被控非法持武器，包括Lonnie Coffman，檢察官表示他6日駕駛一輛裝有11個汽油彈(Molotov cocktails)的皮卡(pickup)貨車停在國會附近，警方後來又在他車內發現一把來福槍和兩把手槍。

華府聯邦檢察官柯爾(Ken Cole)表示，現有上百名檢察官和探員在連夜調查，「不會對任何參與暴亂的人手下留情」。

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