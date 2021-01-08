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循「一中政策」美駐聯大使訪台3天 會晤蔡英文、吳釗燮

華盛頓記者張文馨、記者徐偉真、巫鴻瑋、黃瑞典、賴于榛／連線報導
美國駐聯合國大使克拉夫特（右）14日將訪問台灣，並會晤蔡英文總統。圖為克拉夫特日前陪同美國總統川普（左）出席白宮午餐會，向安理會成員發表演說。（美聯社資料照片）
美國駐聯合國大使克拉夫特（右）14日將訪問台灣，並會晤蔡英文總統。圖為克拉夫特日前陪同美國總統川普（左）出席白宮午餐會，向安理會成員發表演說。（美聯社資料照片）

美國在台協會（AIT）昨天證實，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於本月14日至16日訪台。外交部表示，克拉夫特訪台期間將會晤蔡英文總統、外交部長吳釗燮等人，並於「外交及國際事務學院」發表演說。

美國駐聯合國代表團7日表示，克拉夫特訪台期間將會見台方高層與各國駐台外交人員，克拉夫特將根據美國的「一個中國」政策，依循台灣關係法、三項美中聯合公報與對台6項保證，強化美國政府對台灣國際空間的持續支持。

黨政人士指出，台方去年12月底接獲美方通知克拉夫特有意來台的訊息，隨即密集與AIT討論、安排行程。此次訪台行程，是克拉夫特主動向美方爭取，希望在川普政府交接前，能夠到台灣訪問，算是「畢業旅行」。

據指出，克拉夫特將在外交部外交及國際事務學院發表演說，談台灣對國際社會的貢獻，以及台灣有意義擴大參與國際組織的重要性。克拉夫特去年9月29日曾在推特發文，世界需要台灣充分參與聯合國，尤其是在影響公共衛生和經濟發展的方面，「這是一股良善力量，沒有台灣充分參與的聯合國正在欺騙世界。」

總統府發言人張惇涵昨說，克拉夫特一向很支持台灣，府方表達誠摯歡迎，這也是台灣旅行法再次具體實踐，更深化台美友誼。行政院昨也表達樂觀其成，但行政院長蘇貞昌是否與克拉夫特見面，目前還無詳細規畫。

外交部表示，克拉夫特此行是自我國1971年退出聯合國以來，首度有現任美國駐聯合國常任代表來訪，展現美國對台灣國際參與的強勁支持，並象徵台美全球夥伴關係進一步提升，外交部對克拉夫特的友好與支持表達由衷感謝。

台灣 美國 聯合國

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