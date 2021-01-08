重量級挺川金主艾德森 接受癌症治療

長期捐款共和黨、重量級挺川金主艾德森(Sheldon Adelson)，是博弈集團「拉斯維加斯金沙集團」(Las Vegas Sands)的總裁兼執行長。(Getty Images)

長期捐款共和黨、重量級挺川金主艾德森(Sheldon Adelson)透過旗下公司宣布，暫時向身為總裁兼執行長的博弈集團「拉斯維加斯金沙集團」(Las Vegas Sands)請假，以便接受癌症 治療。87歲的艾德森證實罹患非霍奇金氏淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma)。艾德森也是金沙中國有限公司(Sands China Ltd)的總裁兼執行長。

艾德森與川普 關係密切，也是川普的重要選舉金主。聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)政治獻金申報紀錄顯示，艾德森在2020年8月、9月間捐款約7500萬元給挺川政治行動委員會「保存美國」(Preserve America PAC)，讓川普獲得金源在動搖州針對拜登 發動競選廣告攻擊。

「拉斯維加斯金沙集團」7日發表聲明指出，艾德森由於罹患非霍奇金氏淋巴瘤，日前已開始接受癌症治療，總裁與執行長職務將暫時請假。

「拉斯維加斯金沙集團」董事會決議，艾德森請病假期間，由財務長高斯登(Robert Goldstein)暫代總裁及執行長職務。

身為賭場大亨的艾德森，旗下事業還包括「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review Journal)。川普在2016年宣布參選總統之後，艾德森夫妻便一路相挺。

川普在2018年頒發自由獎章(Medal of Freedom)給艾德森的妻子米瑞姆‧艾德森(Miriam Adelson)。