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因公殉職國會警察為新州居民

記者謝哲澍／新澤西州報導
因公殉職的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)。(美聯社)
因公殉職的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)。(美聯社)

國會大廈8日降半旗緬懷因公殉職的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)，他具體受傷情況和死亡原因仍在調查。42歲的斯科尼克來自新澤西州，成長於南河市(South River)，消息傳出也讓當地社區震驚悲痛。

據今日美國網(USA TODAY Network)報導，斯科尼克畢業於位於東布朗士維克的密郡技術高中(Middlesex County Technical Vocational High School)，隨後加入新州空軍國民警衛隊(NJ Air National Guard)。

斯科尼克1999年被調往沙烏地阿拉伯王國參與南方守望行動 (Operation Southern Watch)，九一一事件後調往吉爾吉斯斯坦，2003年退役。

新州州長墨菲稱，斯科尼克用生命保衛了國家和民主。新州國民警衛隊發言人Barbara Brown也聲明稱，斯科尼克保護社區、州和國家的努力永遠不會被忘記。

斯科尼克的兄弟Ken Sicknick則表示，不希望斯科尼克的死成為政治話題，「斯科尼克是一名英雄，這是我們希望人們記住的。」

國會警方在此前的聲明中指，斯科尼克在6日的暴亂中「與抗議者發生肢體衝突」並受傷，當晚回辦公室後昏迷，但送醫不治，7日晚9時30分死亡，並未公佈具體細節。

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