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社群網站Reddit移除川普討論分類r/DonaldTrump

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

社群網站Reddit移除川普討論分類「r/DonaldTrump」

記者顏伶如／綜合報導
Reddit網站證實，已經移除有關川普的分類討論項目r/DonaldTrump。(Pexels)
Reddit網站證實，已經移除有關川普的分類討論項目r/DonaldTrump。(Pexels)

又有一家社群網站川普總統祭出限縮手段，Reddit網站證實，已經移除有關川普的分類討論項目r/DonaldTrump。Reddit網站的川普討論分類雖然不是社團專頁，也不屬於任何組織所有，卻是這個受到廣大年輕人喜愛的社群平台上，規模最為龐大的挺川政治討論版。

Axios新聞網站報導，Reddit發言人證實，r/DonaldTrump分類項目已經遭到移除，移除原因則是根據Reddit網站使用規定，嚴格禁止倡導仇恨，也禁止鼓勵、歌頌、煽動對任何人士與團體施以暴力。

Reddit發言人在聲明中指出，由於r/DonaldTrump討論區多次觸犯使用規定，有鑑於日前國會大廈發生暴力事件之後，「我們因此採取行動」。

2020年夏季，Reddit網站以發布仇恨言論觸犯使用規定為由，將原本規模最大的政治討論區，有著許多挺川網友加入討論的r/The_Donald分類項目移除。

挺川群眾6日攻占國會大廈之後，川普在各大知名社群網站的帳號，紛紛遭到封鎖。

Twitch與Snapchat都暫時封鎖川普帳號，Shopify則移除兩個與川普有關的網路商店。

臉書(Facebook)及Instagram雙雙禁止川普在未來兩周發文，但包括前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)及多位國會議員在內的倡議人士，則要求臉書採取進一步行動，永久關閉川普帳號。

推特(Twitter)6日凍結川普帳號12小時，但川普爭議推文移除之後，帳號已於7日恢復使用。

影音網站YouTube指出，將加強審查川普散布的選舉陰謀論以及其他不實資訊。

抖音(TikTok)除了移除違反使用規定的分享內容之外，還對於關鍵字「包圍國會」(#stormthecapitol )、「愛國者派對」(#patriotparty)做出特別設定，使用者點選關鍵字將進入使用規則說明網頁。

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