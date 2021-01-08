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前白宮發言人法拉：川普應自行下台

記者顏伶如／綜合報導
已於上個月請辭的前任白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah，圖)，8日上午接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，對於2020年大選結果，川普總統對美國百姓說謊，如今釀成群眾攻佔國會大廈動事件，川普應該自行下台。Getty Images
已於上個月請辭的前任白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah，圖)，8日上午接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，對於2020年大選結果，川普總統對美國百姓說謊，如今釀成群眾攻佔國會大廈動事件，川普應該自行下台。Getty Images

已於上個月請辭的前任白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah)，8日上午接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，對於2020年大選結果，川普總統對美國百姓說謊，如今釀成群眾攻佔國會大廈動事件，川普應該自行下台。

法拉在訪問中說，川普必須為暴民衝進國會大廈負責，因為群眾以為如此手段可以阻擋國會為總統當選人拜登確認選舉人票結果。她說，川普的謊言如雪球般越滾越大之後，衍生變得活靈活現，讓支持者信以為真，以為選舉結果是可以推翻的。

對於主播詢問如果川普請辭下台，由副總統潘斯代理總統職權，是否較有安全感，法拉回答：「是的。」她說，川普的總統任期只剩最後幾天而已，其實無須勞師動眾發動彈劾，只要川普自行下台即可。

前任白宮幕僚長凱利(John Kelly)7日發表聲明指出，川普如果不願主動請辭，就應該根據憲法第25修正案規定，在任期最後幾天離開白宮。

法拉表示，上個月決定請辭白宮策略公關主任一職的原因在於，對於川普散布關於選舉的不實訊息、持續誤導支持者感到越來越憂心。她說：「我覺得不斷聲稱選舉結果遭到偷竊，根本是一直在誤導社會大眾。」

被問到為何對於川普說謊沉默迄今才公開發言，法拉則表示，支持川普的多項施政政策，包括經濟、就業等，「可是當『選舉遭竊』的列車已經失控的時候，我沒辦法影響最後結果」。她說，如果川普再度參選，將不會支持川普。

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