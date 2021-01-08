波音就737 MAX空難 與美司法部達成25億美元和解

根據協議，波音須繳交2.436億美元罰款，並向受影響乘客賠償17.7億美元，同時設立5億美元的受益基金，為空難受害者家屬提供補償。路透

波音公司（Boeing）7日與美國司法部 達成協議，就欺瞞美國聯邦航空局（FAA）通過737 MAX飛行許可的刑事調查，達成25億美元 的和解。

印尼獅航及衣索比亞航空的737 MAX客機接連發生重大空難，造成346人死亡。FAA在2019年3月下令停飛，直到去年11月提升安全系統後，才批准波音737 MAX再次升空。

司法部的調查指出，至少有兩名波音員工，自2016年末於客機安全性評估的最後階段，到2018年第一起空難之間，涉及欺騙當局認證飛安。波音同意配合此案相關的任何個人起訴。

根據協議，波音須繳交2.436億美元刑事罰款，並向受影響乘客賠償17.7億美元，同時設立5億美元的受益基金，為空難受害者家屬提供補償。

司法部將推遲起訴程序三年，這期間波音若無不當行為，之後便會撤銷告訴。波音行政總裁卡洪（David Calhoun）在聲明表示，和解協議是「正確且必須完成的」，並承認公司並未達成自身價值和期望。

25億美元的和解金與波音在過去兩年的損失相比，幾乎微不足道。此前，波音已列出損失金額為207億美元，包括賠償金、生產成本、倉儲費及受害人賠償。

專家更稱，波音的飛機銷售在砍單、延後或重新協商的影響下，會造成另外數百億美元的營收損失。就財務支出和人命損失而言，波音737 MAX可能成為有史以來最昂貴的企業決策錯誤之一。