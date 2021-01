查克柏格封鎖川普帳號 馬斯克暗諷臉書才是元兇

美國總統川普 支持者6日硬闖國會,期間造成5人死亡,臉書 執行長查克柏格隔日發文,將川普的臉書和Instagram的帳號無限期禁言,至少持續到總統交接完畢。新任世界首富、特斯拉執行長馬斯克 卻上推特分享一張圖,暗諷臉書才是華府暴動的真正原兇。

馬斯克分享的圖可見數片骨牌從小排到大,最小骨牌旁寫著「校園美女評分網站」,也就是查克柏格當初創建臉書的原型。

在最大一片骨牌旁,則是紐約時報雜誌(The New York Times Magazine)全美首席特派員萊博維奇(Mark Leibovich)一則發文,指「國會山莊似乎在一個維京帽男掌控之下」,即華府暴動當天,著奇裝異服闖入國會的川普鐵粉安吉利(Jake Angeli)。

馬斯克自己則寫下,「這叫骨牌效應」。

社群媒體平台被控放任川普等人傳播假訊息,過去幾個月受到越來越嚴厲的檢視。馬斯克朝臉書開砲也有好幾年的時間,像2月呼籲追隨者註銷臉書帳號,5月也因為對AI的意見不同而批評「臉書爛」,但他沒有跟隨其他科技界領袖腳步,抨擊暴動川粉或反對暴力。

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM