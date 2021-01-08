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查克柏格封鎖川普帳號 馬斯克暗諷臉書才是元兇

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普的支持者硬闖國會，有記者稱「國會山莊似乎在一個維京帽男掌控之下」，即華府暴動當天，著奇裝異服闖入國會的川普鐵粉安吉利（Jake Angeli）。(Getty Images)
美國總統川普的支持者硬闖國會，有記者稱「國會山莊似乎在一個維京帽男掌控之下」，即華府暴動當天，著奇裝異服闖入國會的川普鐵粉安吉利（Jake Angeli）。(Getty Images)

美國總統川普支持者6日硬闖國會，期間造成5人死亡，臉書執行長查克柏格隔日發文，將川普的臉書和Instagram的帳號無限期禁言，至少持續到總統交接完畢。新任世界首富、特斯拉執行長馬斯克卻上推特分享一張圖，暗諷臉書才是華府暴動的真正原兇。

馬斯克分享的圖可見數片骨牌從小排到大，最小骨牌旁寫著「校園美女評分網站」，也就是查克柏格當初創建臉書的原型。

在最大一片骨牌旁，則是紐約時報雜誌（The New York Times Magazine）全美首席特派員萊博維奇（Mark Leibovich）一則發文，指「國會山莊似乎在一個維京帽男掌控之下」，即華府暴動當天，著奇裝異服闖入國會的川普鐵粉安吉利（Jake Angeli）。

馬斯克自己則寫下，「這叫骨牌效應」。

社群媒體平台被控放任川普等人傳播假訊息，過去幾個月受到越來越嚴厲的檢視。馬斯克朝臉書開砲也有好幾年的時間，像2月呼籲追隨者註銷臉書帳號，5月也因為對AI的意見不同而批評「臉書爛」，但他沒有跟隨其他科技界領袖腳步，抨擊暴動川粉或反對暴力。

臉書 馬斯克 川普

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