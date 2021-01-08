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川粉國會暴動丟工作！部分美企開除鬧事員工

編譯季晶晶／綜合外電
川普支持者周三攻占美國國會。有些人遭公司開除。(歐新社)
川普支持者周三攻占美國國會。有些人遭公司開除。(歐新社)

美國國會暴動事件促使部分美企開始和川普及其支持者劃清界線，並開除參與攻占國會的員工。

社群巨擘臉書無限期延長封鎖川普帳號；總部在加拿大的Shopify關閉與川普競選陣營和他的企業相關的網店；出版商Simon & Schuster表示，放棄為Josh Hawley出書，他是川普選舉舞弊說的重要支持者。數十位企業高層和產業團體譴責暴民攻占國會，並呼籲援引美國憲法第25條修正案、趕川普下台。

一些公司看到員工出現在華府動亂現場的社群媒體照片和影片後，給予開除處分。例如保險業者Goosehead Insurance說，資深法律顧問Paul Davis不再受雇於該公司。2020年中才受聘的Davis被發現，他的Instagram帳戶貼文聲稱周三參與「和平示威」。

馬里蘭州印刷業者Navistar Direct Marketing在推特上看到，有名國會暴徒配戴公司臂章，細查身分後已解雇。該公司發言人表示，任何員工展現危及他人健康安全的危險舉止時，將不再能受雇於Navistar Direct Marketing。

在美國大多數的州，雇主有很大的彈性可解雇員工，職場外行為也可以是撤職的理由。

在此同時，美國影響力最大商業組織之一全國製造商協會（NAM）發的聲明，建議副總統潘斯援引憲法第25條修正案趕川普下台，獲得包括總部在印地安納州治安產品業者Allegion執行長Dave Petratis在內多人支持。有14萬名會員的美國護理師聯合協會（National Nurses United），以及有1,100名員工的律師事務所Crowell & Moring也響應，希望川普提前下台。

另外，反川政治行動委員會「林肯計畫」（Lionclon Project）共同創辦人兼政治策略師Steve Shmidt推文表示，該組織正計劃「不留情面的施壓活動」，鎖定那些給「攻占國會的威權運動」提供金援的美企、產業協會、高層主管和其他人。

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