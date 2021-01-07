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創新高！美新冠單日死亡破4千人 加州最慘

編譯林梅婕／綜合7日電
全國新冠肺炎單日染疫死亡人數創新高，已逾4000人。圖為加州一名護士照顧新冠病人。(美聯社)
全國新冠肺炎單日染疫死亡人數創新高，已逾4000人。圖為加州一名護士照顧新冠病人。(美聯社)

在華府騷亂之際，全美新冠肺炎疫情仍持續加劇，單日染疫死亡人數更是創下新高，已超越4000人；各州疫情不斷升溫，再度為美國蒙上一層陰影。

據華盛頓郵報報導，過去兩天的單日新冠肺炎死亡人數迭創新高，繼6日的3915人後，7日又突破4000人；此外，全國單日確診人數也衝上26萬5000人，為疫情爆發後的次高紀錄，目前至少13萬2000人正在住院接受治療。

各州疫情又數加州最嚴重，7日測得連續兩天內的染疫死亡人數達到1042人，當天共新增583名死亡案例，前日則為459人，當周確診人數又新增逾25萬人，不過仍僅次於亞利桑納州。

佛羅里達州也禍不單行，單日確診人數從1萬9800人的紀錄，再次突破達到2萬2400人。

人口約1000萬人的洛杉磯面臨醫療資源匱乏的困境，還有20多個郡的地方醫院幾乎沒有加護病房的床位可使用，洛杉磯公共衛生局局長費若(Barbara Ferrer)形容：「這已是史詩級規模的公衛危機。」

瀕臨崩潰的醫療系統，「到底該讓誰接受治療？」醫護人員又面臨天人交戰的抉擇。

在加州聖塔克拉拉谷醫療中心急診室醫師錢傑夫(Jeffrey Chien，音譯)積極向當地民眾呼籲，防疫人人有責，每個人都應做好自己的本分：「我們已看到太多人為此喪命，我請求每個人幫幫我們，我們已經不在前線，而是最後一道防線。」

去年12月不外乎是疫情最嚴峻，也是全國最致命的一個月；但公衛專家警告，今年1月受到聖誕節和新年假期效應的影響，確診和死亡人數恐怕都會還會繼續上升。

根據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，全球染疫死亡人數已逼近190萬人，僅美國就累積超過36萬4691人死亡。

此外，變種病毒持續在全球散播，美國境內也已出現變種病毒的感染案例；加上川普總統的支持者闖入國會，數以萬計的示威者都未戴口罩，病毒加速傳播的情勢勢不可擋。

不過也有好消息，根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，7日統計已接種第一劑疫苗的人數達590萬人以上，僅7日當天就有60萬人接種疫苗。

疫情 美國 加州

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