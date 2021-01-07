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馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

張大仁
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

特斯拉股價一路狂升之後，CEO馬斯克(Elon Musk)於7日成為全球首富，淨資產逾1910億元。

特斯拉7日的股價漲幅使馬斯克超越2017年以來一直是全球首富亞馬遜的貝佐斯(Jeff Bezos)。貝佐斯的身價在7日股市收盤後約為1870億元。

過去一年，馬斯克的財富激增，是史上富豪排行榜上的財富增加最快的紀錄。對這位知名企業家而言是個巨大的財務轉變。18個月前這位特斯拉領導人還是頭條新聞焦點，各方還在熱烈討論特斯拉快速燃燒的現金和他個人利用公司股票進行財務槓桿操作。

在2020年初，馬斯克的身家約為270億元，剛好排進富豪排行榜前50名中。

過去一年特斯拉股價飛漲逾9倍，加上豐厚的薪酬待遇，使馬斯克的淨資產增加超過1500億元。

同時，由於華府政壇方面有加強監管的可能，讓亞馬遜股價較為低迷。

馬斯克在7月超過巴菲特(Warren Buffett)，成為第七大富豪；11月超越蓋茲(Bill Gates)成為第二富有的人。在過去12個月中，馬斯克獲得的財富超過蓋茨擁有的全部1320億元淨資產。

特斯拉股價7日上漲7.94%，達到816.4元。市值超過7600億元。

儘管根據《彭博億萬富翁指數》(Bloomberg Billionaires Index)資料，在6日時馬斯克與貝佐斯的淨資產差距不超過30億元；而在7日股市開盤前，《富比士》即時億萬富翁榜(Real Time Billionaires List)上的馬斯克的總資產仍落後貝佐斯約140億元。

《富比士》估計貝佐斯的淨資產為1860億元，馬斯克的淨資產為1720億元。然而，《富比士》可能並未將馬斯克被授予的超過3300萬股特斯拉股票選擇權價值計算在內。

馬斯克今年符合另購1690萬股特斯拉股票期權的資格，市值將達123億元。貝佐斯則沒有任何亞馬遜股票期權，僅持有5320萬股。

馬斯克 特斯拉 貝佐斯

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