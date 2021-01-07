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若川普不立刻下台 恐遭國會二度彈劾

美國惠氏告中國公司侵權 獲懲罰性賠償473萬

中央社上海7日電

生產配方奶粉的美國惠氏公司提告中國業者商標侵權案今天勝訴，獲得賠償共3055萬元（人民幣，下同，約473萬美元）。法院指出，涉案產品關乎嬰幼兒健康安全，因此採用懲罰性賠償。

根據杭州中院微信公眾號，浙江省杭州市中級法院今天宣判美國惠氏公司、惠氏上海公司訴廣州惠氏公司等6被告商標侵權及不正當競爭一案，法院全額支持惠氏公司、惠氏上海公司賠償金額的訴請，被告適用懲罰性賠償經濟損失3000萬元及合理費用55萬元。

6個被告分別為：廣州惠氏寶貝母嬰用品有限公司、廣州正愛日用品有限公司、杭州單恆母嬰用品有限公司、青島惠氏寶貝母嬰用品有限公司、陳澤英、管曉坤。

杭州中院經審理後，認定廣州惠氏公司等6被告在產品上使用「惠氏」、「Wyeth」、「惠氏小獅子」等標誌，構成在類似商品上使用與惠氏公司註冊商標相同或近似的商標，容易使相關公眾對商品來源產生混淆；並認定青島惠氏公司在企業名稱中使用「惠氏」構成不正當競爭，必須在30天內變更企業名稱。

在判賠金額方面，法院考慮到原告的商標知名度高，被告惡意攀附惠氏公司商譽及字號的惡意侵權明顯，被告的侵權行為持續時間長、涉及地域廣、侵權規模大，情節嚴重，涉案產品關乎嬰幼兒健康安全等因素，對各被告的賠償金額採用懲罰性賠償的方式予以計算。

經計算，無論是基於網店、經銷商管道還是廣州惠氏公司大區經理自認的銷售金額，所計算的被告獲利均超過1000萬元。因此，杭州中院按照侵權獲利的3倍計算賠償金額後，全額支持惠氏公司、惠氏上海公司賠償金額的訴請。

中國向來被認為是「山寨大國」，保護智慧財產權已成為近年中國與歐美國家洽談投資保護時的重要關切，中方多次強調會加強保護智財權。

去年12月30日，美國NBA球星麥可喬丹（Michael Jordan）控告中國兩家公司侵害姓名權一案，上海第二中級法院也做出判決，喬丹勝訴獲賠35萬元，被告「喬丹體育」不得再使用喬丹商標。

喬丹 美國 中國

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