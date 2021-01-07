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元首、脫口秀主持、CEO...各界聲討國會之亂

國會發生動亂後 白宮法律顧問籲官員與川普保持距離

記者顏伶如／綜合報導
圖為6日國會山莊外的國民兵。(美聯社)
圖為6日國會山莊外的國民兵。(美聯社)

大批群眾6日聆聽完川普總統演說後衝入國會大廈，新聞報導更傳出一名示威婦女中槍之後，消息人士透露，白宮律師西波隆(Pat Cipollone)告誡白宮官員，不要跟川普總統討論或唆使川普發動政變，否則因觸犯煽動法(Sedition Act)而遭到叛國罪名起訴。另一方面，一名共和黨選舉策略專家指出，四年前川普上台時，共和黨除了在白宮掌權，還在參議院、眾議院都擁有多數優勢，「而現在，我們什麼都沒有。他繼承了一輛藍寶堅尼(Lamborghini)義大利跑車，卻把它當做除草機。」

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌報導，一名白宮西廂幕僚6日下午對友人透露，西波隆告誡白宮官員，不要跟川普討論政變或唆使川普發動政變，否則恐將因為觸犯煽動法(Sedition Act)而遭到叛國罪名起訴。

消息人士指出，西波隆明確告訴白宮官員「不要接近川普」。白宮拒絕對此報導發表評論。

另一方面，一名前任白宮西廂幕僚透露，共和黨員6日紛紛傳送簡訊或打電話給白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，希望梅杜斯介入處理緊張情勢，但梅杜斯都沒有回覆。

報導指出，與白官關係密切的共和黨人士指出，過去幾天，川普推翻選舉的作為顯得越來越不擇手段，私下談話多次提到為達目的不惜讓國家陷入無政府狀態。川普對親信人士說，想看到正在參加喬治亞州參議員複選的共和黨籍聯邦參議員普度(David Perdue)、凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)敗選，因為他們罪有應得，如此結果也可以懲罰參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)。

知情人士說，川普對身邊人士說道，對於普度、羅夫勒與麥康諾沒有出力幫忙推翻選舉結果，感到非常生氣，因此「很高興看到他們落選」。川普也曾對身邊人士透露，共和黨內最有權勢的人就是他自己，除了他之外並沒有任何領導人物。

報導指出，就在6日晚間，白宮內部氣氛出現明顯轉變。就連向來反對移民政策最力的白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)都對共和黨盟友說道：「這是糟糕的一天。」

一名共和黨選舉策略專家指出，對於喬州複選失敗，所有共和黨人都在責怪川普；川普上台時，共和黨除了在白宮當家，還掌握參眾兩院多數席次，「而現在，我們什麼都沒有。他繼承了一輛藍寶堅尼義大利跑車，卻把它當做除草機。」

川普 白宮 共和黨

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