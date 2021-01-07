潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
美國副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，不理會川普寄望他推翻選舉結果的呼聲。這麼做不僅令川普震怒，也使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。
美聯社報導，川普和一些陣營內律師先前堅稱，潘斯（Mike Pence）有權單方面推翻總統大選選舉人團投票結果。但潘斯昨天在國會展開選舉人票認證程序前已承認，副總統並沒有這樣的權力。
國會計算選舉人票過程雖因川普支持者闖入停擺數小時，期間也有挺川普議員對2州的票數提出異議，但最後表決皆未成立。美國國會今天凌晨正式確認拜登（Joe Biden）以306張選舉人票勝出，潘斯隨後宣布，計票結果「應足以宣告」拜登勝選；但他未說出任何恭賀新政府的隻字片語。
潘斯昨天開始主持參眾兩院聯席會議前不久，對議員發表公開信說：「經過我深思熟慮後判斷，我支持與捍衛憲法的（副總統）宣誓，使我受限無法單方面宣稱有權決定哪些選舉人票該被計入、哪些不該被計入。」
不過，川普當時正在白宮附近對齊聚的成千上萬支持者說：「如果潘斯做出正確的事，我們就會贏得選舉。」「潘斯一定要為我們撐過去。如果他不這麼做，會是我們國家悲哀的一天。」
川普隨後又在推特表達對潘斯的不認同。他寫道：「潘斯沒勇氣做出本來就該做的事，來保護我們的國家和憲法，讓各州有機會認證正確的一系列事實，而非它們先前被要求認證的舞弊或不正確事實。美國要求真相！」
正常情況下，國會計算選舉人票只是一種形式，是美國選出新政府的複雜技術程序中最後一步。但川普和盟友在提出的選舉訴訟一個個失敗後，加上手中已無更多選項，便把目標鎖定1月6日的國會認證程序，視為影響大選結果的最後機會。
報導指出，美國憲法已清楚表明，副總統在兩院認證聯席會議中扮演的角色大致是儀式性質，很像是典禮主持人。但川普和盟友過去幾天一再嘗試說服潘斯，說他有權不承認宣稱拜登勝選的搖擺州所提出的選舉人票。
儘管潘斯最後作為一如預期，但仍使得他和川普之間產生嚴重裂痕。潘斯本是川普的最忠實副手，過去4年每次事件他都替川普辯護，也會小心避免觸怒川普。
然而這次，潘斯以堅守憲法為由拒絕駁回選舉人票，大大違逆川普。由於潘斯有意角逐2024年總統大選，這段插曲恐將傷害自身選情，尤其若川普和支持者一直懷恨在心。川普即使卸任，預料仍將是共和黨實際領袖及未來幾年的政壇造王者。
影片來源：世界新聞網
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