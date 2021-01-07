潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

美國 副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登 贏得總統大選做出確認，不理會川普 寄望他推翻選舉結果的呼聲。這麼做不僅令川普震怒，也使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。

美聯社報導，川普和一些陣營內律師先前堅稱，潘斯（Mike Pence）有權單方面推翻總統大選選舉人團投票結果。但潘斯昨天在國會展開選舉人票認證程序前已承認，副總統並沒有這樣的權力。

國會計算選舉人票過程雖因川普支持者闖入停擺數小時，期間也有挺川普議員對2州的票數提出異議，但最後表決皆未成立。美國國會今天凌晨正式確認拜登（Joe Biden）以306張選舉人票勝出，潘斯隨後宣布，計票結果「應足以宣告」拜登勝選；但他未說出任何恭賀新政府的隻字片語。

潘斯昨天開始主持參眾兩院聯席會議前不久，對議員發表公開信說：「經過我深思熟慮後判斷，我支持與捍衛憲法的（副總統）宣誓，使我受限無法單方面宣稱有權決定哪些選舉人票該被計入、哪些不該被計入。」

不過，川普當時正在白宮附近對齊聚的成千上萬支持者說：「如果潘斯做出正確的事，我們就會贏得選舉。」「潘斯一定要為我們撐過去。如果他不這麼做，會是我們國家悲哀的一天。」

川普隨後又在推特表達對潘斯的不認同。他寫道：「潘斯沒勇氣做出本來就該做的事，來保護我們的國家和憲法，讓各州有機會認證正確的一系列事實，而非它們先前被要求認證的舞弊或不正確事實。美國要求真相！」

正常情況下，國會計算選舉人票只是一種形式，是美國選出新政府的複雜技術程序中最後一步。但川普和盟友在提出的選舉訴訟一個個失敗後，加上手中已無更多選項，便把目標鎖定1月6日的國會認證程序，視為影響大選結果的最後機會。

報導指出，美國憲法已清楚表明，副總統在兩院認證聯席會議中扮演的角色大致是儀式性質，很像是典禮主持人。但川普和盟友過去幾天一再嘗試說服潘斯，說他有權不承認宣稱拜登勝選的搖擺州所提出的選舉人票。

儘管潘斯最後作為一如預期，但仍使得他和川普之間產生嚴重裂痕。潘斯本是川普的最忠實副手，過去4年每次事件他都替川普辯護，也會小心避免觸怒川普。

然而這次，潘斯以堅守憲法為由拒絕駁回選舉人票，大大違逆川普。由於潘斯有意角逐2024年總統大選，這段插曲恐將傷害自身選情，尤其若川普和支持者一直懷恨在心。川普即使卸任，預料仍將是共和黨實際領袖及未來幾年的政壇造王者。

影片來源：世界新聞網