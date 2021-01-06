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新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

永遠無法抱自己孩子…32歲助理檢察官 染疫生子4天病逝

編譯林梅婕／綜合6日電
32歲助理檢察官喬艾倫‧安格伯特(左)染上新冠肺炎後，早產生下一名男嬰，最終不幸因併發症病逝。(取自gofundme網站)
32歲助理檢察官喬艾倫‧安格伯特(左)染上新冠肺炎後，早產生下一名男嬰，最終不幸因併發症病逝。(取自gofundme網站)

密蘇里州傑克遜郡(Jackson County)、一名32歲助理檢察官喬艾倫‧安格伯特(JoEllen Engelbart)染上新冠肺炎已經兩周，期間還早產生下一名男嬰，最終仍不幸於2日因併發症病逝。

根據當地媒體KMBC的報導，安格伯特比預期提前三個月、於29日生下一名男嬰，並取名為羅斯(Ross)。

安格伯特的同事柯林斯(Kelly Collins)悲痛地表示，她無法相信這位新手媽媽將永遠無法抱著自己的孩子：「我很感謝羅斯能夠來到這個世上，我相信他的家人也是如此，但他的母親卻無法在這裡親自陪伴著他，真的很讓人心痛。」

其他同仁指出，安格伯特隸屬「特殊受害人小組」(Special Victims Unit)的成員，也致力於幫助受害兒童，對於自己即將成為媽媽更是充滿期待和興奮；傑克遜郡檢察官珍‧貝克(Jean Peters Baker)說：「失去喬是我們在疫情間最大的損失，她有機會可以成為一位很好的媽媽，但我們卻再也沒機會看到她當媽媽的模樣。」

安格伯特的家人表示，雖然寶寶仍待在新生兒加護病房，但他的狀況目前都良好。

除了寶寶羅斯，安格伯特也留下丈夫麥特(Matt)；募款集資網站GoFundMe上也有為安格伯特成立的募款專頁。

該網頁專為安格伯特及羅斯的住院費用進行募款，已募得9萬8000餘元。

密蘇里州 疫情 併發症

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