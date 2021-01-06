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NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)。(美聯社)
喬治亞州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)。(美聯社)

先是前亞利桑納州聯邦參議員瑪莎‧麥莎利(Martha McSally)連任失利，然後喬治亞州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)則在5日喬州參議員複選敗給民主黨挑戰者沃諾克(Raphael Warnock)，共和黨原以為出動挺川派女候選人，將是能夠鞏固川普基本盤又能搶攻郊區婦女選票的「勝利方程式」，結果卻證明策略失效。

國家廣播公司(NBC)分析，從麥莎利到羅夫勒，共和黨因為「挺川女將」的錯誤選舉策略，輸掉了原本享有的參院多數優勢。

麥莎利與羅夫勒的共同點為，兩人都是在共和黨籍州長任命之下，遞補參議員席次空缺。重量級聯邦參議員馬侃(John McCain)病逝一個月後，麥莎利獲得州長杜西(Doug Ducey)指派遞補成為亞利桑納州聯邦參議員，羅夫勒則在州長坎普(Brian Kemp)任命下，遞補前任聯邦參議員艾薩克森(Johnny Isakson)退休後的空缺。

國家廣播公司報導，共和黨陣營主張的理論為，麥莎利與羅夫勒的優勢在於，可以穩住川普總統的川粉基礎，同時又能吸引已經棄共和黨而遠去的郊區婦女選民，具有雙贏效果，但事實證明，如此策略根本站不住腳。

麥莎利在11月大選輸給了太空人出身的民主黨候選人凱利(Mark Kelly)。羅夫勒雖有川普在選前站台力挺，截至6日上午開票結果，卻還是落後於非洲裔牧師沃諾克。選舉過程中，沃諾克凸顯羅夫勒身為「最有錢參議員之一」的富豪身價，還利用新冠病毒疫情訊息自肥，投資股票獲取暴利。

報導指出，羅夫勒與麥莎利的選戰一路走來，其實都為了爭取川普基本盤而花費較多時間，她們兩人與川粉之間除了共和黨標籤之外，並無太多交集；在郊區選票方面，兩人則都沒有更多空間能夠擴大接觸規模，尤其是具有關鍵影響的亞特蘭大、鳳凰城郊區，反而讓民主黨抓住機會，把她們定位為「川普手裡的棋子」以及「遭到共和黨高層利用的工具」。

代表亞特蘭大選區的喬州參議員珍‧喬登(Jen Jordan)說：「共和黨似乎沒有理解的是，重點不在傳達訊息的人，而在訊息本身。」

她指出：「婦女一點都不笨，她們不會只是看到傳達訊息的人，就忘掉那些仇視女性、仇視家庭的政策。」

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