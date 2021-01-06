圖輯／川普支持者湧入華府 不乏華裔現身力挺

華盛頓紀念碑前6日湧入數萬名美國川普支持者，現場還有特別為華裔支持者設置的攤位。中央社

在國會即將為總統大選結果認證之際，大批總統川普 支持者湧入華府 ，訴求選舉不公，其中不乏華裔 臉孔。一位川普支持者就表示，選舉遭竊，他必須站出來。

國會今天下午將就2020年總統大選結果進行認證。不認同這場選舉結果的川普支持者連日來大量湧入華府，力挺川普反轉選舉結果的訴求。

今天上午8時還不到，華盛頓紀念碑前已經湧入數萬名川普支持者，現場還有特別為華裔支持者設置的攤位。

一位不願具名的中國新移民表示，他是在當地華人社團的號召下全家總動員，今天凌晨抵達華府。

問他支持川普的原因，他除了重述川普過去2個月來對選舉舞弊的說詞外，最主要還是因為川普強力反中政策，他希望川普能繼續在任，持續重擊中國，結束中共殘暴政權。

除了難得見到美籍華裔參與政治活動外，現場的川普支持者多數為白人，不戴口罩、帶著支持川普的旗幟，也看得到擁槍支持者、反「反法西斯主義運動」（Antifa），現場時不時可以聽到USA、USA口號。

川普預計今天上午11時向示威群眾說話，而他昨天也透過推特指出，「華府正被人群淹沒，這些人不想看到選舉勝利被膽大包天的激進左派民主黨人偷走。」