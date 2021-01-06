民主黨完全執政使加稅成定局？分析師：過慮了

美國總統當選人拜登。路透

財經網站MarketWatch報導，最新開票結果顯示，民主黨 籍候選人Raphael Warnock和Jon Ossoff在喬治亞州兩席參議員決選中篤定勝出，這將使參議院形成50票對50票局面，加上準副總統賀錦麗打破僵局的一票，即將上台的民主黨政府將完全執政。

這局勢對美國 股市究竟是利多，還是利空呢？以下是分析師的看法。

三菱日聯銀行駐倫敦全球市場研究主管Derek Halpenny表示，儘管民主黨贏得這兩席「升高政治不確定性，美國股市中的特定類股（例如醫療照護、科技股）可能表現落後，但這種選舉結果對總體經濟的影響顯然是正面的」，因為這麼一來，美國擴大發放紓困金（從600美元 改為2,000美元）的機率隨之大增，未來也可望進一步祭出規模更大的財政支持計畫。

景順（Invesco）全球市場策略師Brian Levitt也在研究報告中寫道，從共和黨手中奪下喬州兩席參議員後，民主黨可望趁機推動大規模財政支出，為經濟復甦推波助瀾。他說：「我們預期美國公債利率會進一步攀升，縮小與市政債、公司債之間的利差，削弱美元，並拉抬價值型股票和新興市場股票。」

至於股市投資人最擔心的事——總統當選人拜登上台後會不會調高企業稅率，或開徵富人稅。分析師認為，在美國經濟尚未充分復甦之前，暫時還不用擔心。

Berenberg銀行首席經濟學家Holger Schmeiding說：「雖然民主黨乘藍色浪潮而起，選贏喬治亞州兩席參議員，可能使調高美國稅率的議論再起，但我們認為這不太可能，因為新財長葉倫（Janet Yellen）不可能推行扼殺美國經濟復甦的政策。基於葉倫鴿派傾向，她反而可能聚焦於更多的刺激政策。」