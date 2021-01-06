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逆向操作者注意：華爾街2021最嫌棄這七類資產

編譯湯淑君／綜合外電
去年3月美股暴跌，使許多大舉做多美股的基金經理人猝不及防，也錯失逢低買進機會。路透
去年3月美股暴跌，使許多大舉做多美股的基金經理人猝不及防，也錯失逢低買進機會。路透

管理退休投資組合時，膽敢走眾人避開的路似乎很冒險，但有時這種逆向操作反而更有賺頭。

財經網站MarketWatch專欄作家阿倫茲（Brett Arends）撰文說，對勇於不隨波逐流的投資人而言，現在似乎有七項資產值得考慮。

美國銀行（BofA）12月對全球基金經理人的調查顯示，世界頂尖投資經理人在新舊年交替時刻意迴避七大資產類別，包括：現金（或美國國庫券）、債券、日本股票、英國股票、不動產投資信託（REITs）、能源股，以及「必需消費品股」（指生產止痛藥或洗潔劑這類日常生活必需品的公司）。

受訪基金經理人表示，他們操盤的基金對這七類資產投資的部位，都比基準指數建議的投資部位來得少。

阿倫茲指出，媒體常報導哪些資產最獲基金經理人和華爾街策略師青睞和推薦，通常聽起來像是很有道理的投資建議——直到你察覺，這群投資大戶誇稱黃豆期貨有多令人著迷時，他們或許早已大量買進、把黃豆期貨行情推得很高了。

也因此，逆向操作者對基金經理人最嫌棄的資產，反而最感興趣。

這是因為，這些資產的投資需求一直疲弱，價格通常都很便宜，市場期待門檻甚至更低。雖說要達到高期待，非常難；但反過來說，要超越市場的低預期，十分容易。

多年前，阿倫茲為華爾街日報做了一項相關研究，發現華爾街分析師最偏好的美國股票，往往投資報酬不如大盤指數；不僅如此，這些備受吹捧的股票，表現甚至比不上分析師最不看好的股票。

這七項投資目前都可透過指數股票型基金（ETF）輕鬆投資，手續費大多很低廉。

阿倫茲說，以後見之明來看，基金經理人最大力買進的時候，似乎常常是若大幅提高現金部位會更妥當之時；等到最該持股滿檔的時刻，他們卻又滿手現金。

資料顯示，在債市20年多頭走勢期間，基金經理人持有的債券不足；十年前他們看漲新興市場（糟糕）並對日股看法謹慎（也很糟）。2018年底，在全球股市大跌之後，他們在接下來的一年減持股票（更糟糕）。一年前，全球市場漲勢凌厲，他們跟著看多股市—這立場讓他們有好幾個月的時間只能扼腕，也讓他們錯失在3月間股價跳水時大量買進的機會。

美銀在最新報告中提到，在時序進入2021年之際，基金經理人持有的投資部位幾近滿載，現金部位則降到2013年來最低，目前已降到觸動警鈴的水位。他們最過度投資的是新興市場資產、美歐股票，以及經濟復甦概念股，像是工業股、大宗商品（能源除外），以及非必需性消費品股。

以去年基金經理人首選資產建立的投資組合，2020年總報酬率算一算略低於12%，表現還不如單純的全球股價指數，例如追蹤全球股價指數的先鋒全球股票ETF（代號VT）2020年總報酬率達16.6%。糟糕！儘管持平而論，新冠肺炎疫情來攪局，使基金經理人投資績效大受影響。

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