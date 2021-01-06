火星大峽谷近照曝光 長4千公里深如馬里亞納海溝
美國亞利桑那州的大峽谷（Grand Canyon）景色令人嘆為觀止，但和太陽系最大峽谷的火星水手號峽谷（Valles Marineris）相比就顯得微不足道，甚至只能算是「刮痕」。美國亞利桑那大學近日釋出水手號峽谷部分區域的高解析度影像，讓天文迷可仔細一探究竟。
《今日美國報》綜合報導，得名自水手9號（Mariner 9）探測任務的水手號峽谷沿著火星赤道延伸，總長超過4000公里，相當於美國東岸的紐約到西岸的舊金山，谷底則比周邊平原深約11公里，與馬里亞納海溝相近。
最新釋出影像來自火星偵察軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter，MRO）上的HiRISE相機，可清楚見到讓人深感震撼的龐大地貌。
因為火星太熱、太乾，不太可能產生夠大的河流，再用幾十億年時間切割出水手號峽谷，歐洲太空總署（ESA）推測，鄰近的塔爾西斯區（Tharsis region）火山群數十億年前最先噴發時，可能讓水手號峽谷的大部區域裂開，「在火星成形的最初十億年間，隨著塔爾西斯熔岩瘤（bulge）因岩漿膨脹，周邊地殼被拉伸與扯開，最終崩陷成水手號峽谷的巨大低谷」。
另外，雖然大眾普遍認為火星是一顆紅色星球，其顏色來自氧化鐵，但火星有些地方也會因冰或二氧化矽沉積物而呈現亮白色，其他地方則因礦物多樣性、反射陽光或隨季節變化而呈現不同顏色的風貌。
儘管科學家目前仍不清楚水手號峽谷的真正成因，但LiveScience指出，進一步分析類似的高解析照片將有助解決形成之謎。
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