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火星大峽谷近照曝光 長4千公里深如馬里亞納海溝

編譯周辰陽／即時報導
美國亞利桑那大學近日釋出太陽系最大峽谷之一的火星水手號峽谷近照。圖為提托努利林峽谷（Tithonium Chasma）。畫面翻攝：NASA/JPL/UArizona
美國亞利桑那大學近日釋出太陽系最大峽谷之一的火星水手號峽谷近照。圖為提托努利林峽谷（Tithonium Chasma）。畫面翻攝：NASA/JPL/UArizona

美國亞利桑那州的大峽谷（Grand Canyon）景色令人嘆為觀止，但和太陽系最大峽谷的火星水手號峽谷（Valles Marineris）相比就顯得微不足道，甚至只能算是「刮痕」。美國亞利桑那大學近日釋出水手號峽谷部分區域的高解析度影像，讓天文迷可仔細一探究竟。

《今日美國報》綜合報導，得名自水手9號（Mariner 9）探測任務的水手號峽谷沿著火星赤道延伸，總長超過4000公里，相當於美國東岸的紐約到西岸的舊金山，谷底則比周邊平原深約11公里，與馬里亞納海溝相近。

最新釋出影像來自火星偵察軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter，MRO）上的HiRISE相機，可清楚見到讓人深感震撼的龐大地貌。

因為火星太熱、太乾，不太可能產生夠大的河流，再用幾十億年時間切割出水手號峽谷，歐洲太空總署（ESA）推測，鄰近的塔爾西斯區（Tharsis region）火山群數十億年前最先噴發時，可能讓水手號峽谷的大部區域裂開，「在火星成形的最初十億年間，隨著塔爾西斯熔岩瘤（bulge）因岩漿膨脹，周邊地殼被拉伸與扯開，最終崩陷成水手號峽谷的巨大低谷」。

另外，雖然大眾普遍認為火星是一顆紅色星球，其顏色來自氧化鐵，但火星有些地方也會因冰或二氧化矽沉積物而呈現亮白色，其他地方則因礦物多樣性、反射陽光或隨季節變化而呈現不同顏色的風貌。

儘管科學家目前仍不清楚水手號峽谷的真正成因，但LiveScience指出，進一步分析類似的高解析照片將有助解決形成之謎。

美國亞利桑那大學近日釋出太陽系最大峽谷之一的火星水手號峽谷近照。畫面翻攝：Liv...
美國亞利桑那大學近日釋出太陽系最大峽谷之一的火星水手號峽谷近照。畫面翻攝：LiveScience.com

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