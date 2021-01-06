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篩檢新冠卻疑驗出男友不忠！她上網求助

編譯周辰陽／即時報導
Tiktok使用者笛瑟莉12月31日上傳影片訴苦，稱自己妹妹與男友先後確診新冠肺炎後，竟然無視她的不悅，一起跑到她家的避暑小屋自我隔離。背景圖片是她妹與男友的親密互動。畫面翻攝：TikTok/desireerosebaker
Tiktok使用者笛瑟莉12月31日上傳影片訴苦，稱自己妹妹與男友先後確診新冠肺炎後，竟然無視她的不悅，一起跑到她家的避暑小屋自我隔離。背景圖片是她妹與男友的親密互動。畫面翻攝：TikTok/desireerosebaker

TikTok一位用戶上周上傳影片訴苦，稱自己妹妹與男友先後確診新冠肺炎後，竟然無視她的不悅，一起跑到她家的避暑小屋自我隔離，讓她向網友求助「我該單身迎接新年嗎」，但網友幾乎一面倒認為，既然她的男友無視她的心情，還是早點分手為妙。

這位Tiktok使用者叫笛瑟莉（Desiree Baker），稱她的妹妹日前新冠確診。因為姊妹倆「住一起」又「成天出去玩」，她也特地跑去進行檢測，為了謹慎還驗兩次，結果都呈現陰性反應。

笛瑟莉想，既然常跟妹妹相處的自己都沒確診，其他人應該也沒事。不過親朋好友以防萬一也都去檢測，結果就是那麼剛好，笛瑟莉的男朋友被驗出陽性反應。

免疫專家指出，要是一個人的免疫系統比較強，對病毒有更強抵抗力就相對不容易被感染，因此整件事到這裡還不算什麼太大的問題。

但是，同樣染疫的妹妹跟男友竟然決定一起去家族的避暑小屋自我隔離，這就讓笛瑟莉感到十分不高興。

笛瑟莉向TikTok網友強調，她已表達出不滿，妹妹跟男友還是一起去隔離，同時還展示妹妹跟男友勾肩搭背的照片當背景影像，直稱兩人已經不是第一次互動親密，讓她不得不找網友詢問「我該怎麼辦？」

幾乎每位留言的TikTok網友都認為她跟男友早點分手為妙，還說她背景影像裡的妹妹與男友就像是一對戀人。一位網友指出，「妳都說妳覺得不舒服了，他們還去？這件事就夠讓人失望了，鐵定有問題」。

另一位網友表示，「妳都畫線了，他們卻不尊重。姊妹，我覺得妳知道該做什麼了。」還有一位網友指新冠檢測結果沒什麼，「兩人一起不尊重妳才有鬼，妳的男友應該尊重妳畫下的界線」。

檢測 TikTok 新冠肺炎

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