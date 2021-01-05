可能二度大轉彎！紐交所傳評估恢復中3大電信下市案

紐約證交所傳出正評估恢復中國三大電信下市案。（路透）

三名知情人士透露，紐約證交所正重新考量有關暫停將三家中國 電信公司下市的決定，評估恢復原先的下市計畫，原因是美國 財長米努勤對於紐交所意外宣布暫緩這些公司除牌的做法表達反對。

知情人士說，米努勤5日致電紐約證券交易所集團總裁康寧漢（Stacey Cunningham），對該交易所意外決定暫不實施中國三大電信公司的下市安排表達不贊成。

紐約證交所最初在新年前夕宣布要求中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市，但周一（4日）突然宣布將不再推動下市計畫，此舉卻讓白宮、財政部 和國務院一些官員措手不及，也讓參與起草行政命令的監管官員倍感困惑。美國總統川普去年11月簽署的這項命令，要求美國投資人不得投資於被視為威脅美國國安的中國企業。

紐交所朝令夕改，加上美國財政部外國資產管制局（OFAC）對於必須在多長期限內採取行動、哪些證券會受影響所發布的聲明內容模糊，讓美國經紀商和資產管理公司無所適從，也為全球交易人士帶來不確定性。

知情人士說，紐約證交所最初決定的用意，是要遵守行政令，但後來發現禁令並不明確，所以改變主意。知情人士說，一旦紐交所從政府確認禁令的範圍，將繼續推動中國三大電信公司的下市。一名知情人士說，財政部可能透過部外國資產管制局提供進一步的釐清說明。

紐交所和美國財政部發言人拒絕置評。在紐交所周一宣布取消中國三大電信公司下市計畫的數小時前，財政部曾公布一份對行政命令做出釐清的文件。

由於中國三大電信業者仍有可能遭紐交所下市，這代表金融市場依然可能面臨更多川普打壓中企所引發的動盪。川普簽署的行政令將在1月11日生效，屆時距離他卸任還有9天時間。總統當選人拜登的交接團隊人員拒絕談論拜登是否會撤銷這道行政命令。

如果拜登不撤銷這道行政命令，美國投資公司和退休基金將必須在11月11日前出售與中國軍方有關聯企業的持股。