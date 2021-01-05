蘋果修改隱私設定 臉書和Snap風險最高

臉書和Snap會是蘋果修改隱私設定的最大輸家。（路透）

MKM Partners分析師 表示，在業界因應蘋果準備改變用戶iPhone的隱私 設定之際，部分銷售網路廣告的企業，像是臉書 和Snap，可能會比同業更容易受到影響。

蘋果的更新將為用戶提供一個隱私選項，決定是否分享其手機原已存在的廣告ID(IDFA)，並在打開App時在螢幕上跳出視窗。在使用像是臉書這種會跟踪個資以進行定向廣告投放的App前，系統會要求用戶授權同意跟踪。像是臉書這樣的公司擔心蘋果的警示會阻止人們啟用追踪功能，從而限制其業務核心定向廣告的效果。

目前網路廣告業者都使用IDFA進行定向廣告並評估其效果。但是，如果在隱私設定修正讓用戶選擇不同意追蹤後，預計將大幅影響廣告商的定向廣告效果。

MKM分析師根據7項因素設計了一個框架，以確定變更對網路廣告公司的影響。這些因素包括規模、取得第一手數據、iOS設備的可得性、App內置廣告、平台外廣告、小型企業購買廣告版位以及嚴重依賴付費行動用戶廣告購買的產業。大致而言，這些公司涵蓋遊戲、約會、叫車和串流影音。

分析師表示，根據這些參數，由於IDFA的改變，臉書和Snap的潛在風險最大，其次是推特和Pinterest。谷歌和亞馬遜的受影響度最低。

但分析師指出，「與其他次級規模平台、程式化廣告和發行商比較，在吸引客戶、關聯性和效果以及取得一手個資方面，預計6大網路廣告公司的表現將優於整體產業。」「隨著第4季財報和對2021年財測將近，預期這個問題會得到更多關注，並且建議遇跌買進，尤其是臉書和Snap，這都歸因於iOS 14即將出現的改變。」

美國商銀分析師在12月的報告中也曾表示，臉書和Snap受此改變的威脅最大，可能造成臉書營收減少3%，Snap則減少5%。他們認為，推特雖在行動App下載方面也受影響，但不如臉書和Snap。而Pinterest和谷歌的IDFA影響度最少。

MKM分析師在敘及與IDFA變更有關的廣告生態系統的多頭論點時表示，隨著這類平台吸引廣告資金，具規模化和取得一手個資的公司將受益。廣告生態系統已經越來越注重隱私問題，除了法規的不利影響外，社會觀感對此也變得更加強烈。

但是，在空頭論點方面，他們表示，行動廣告效果也可能因此下降，因為效果將變得難以追蹤，並且一手個資有限的公司將面臨不利因素。跨平台廣告可能失去原有效果，因為可能無法依賴既有的設備串連。