華大預測：美新冠死亡數 2月初將破50萬大關

華大預測2月初全美死亡人數將破50萬大關，民眾仍忽視疫情嚴重性，上周末元旦假期逾300萬人搭機。(Getty Images)

去年12月堪稱美國 新冠肺炎爆發以來最致命一個月，單月死亡人數將近7萬8000人；公衛官員甚至警告，雖然疫苗已釋出，但元月的死亡人數恐怕還會持續上升；華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)預測，2月初全美死亡人數將破50萬大關；儘管如此，民眾仍忽視疫情嚴重性，上周末元旦假期逾300萬人在機場 通行。

截至3日的上周，超過1萬8400人染疫死亡，使美國死亡人口總數來到35萬3131人；據路透(Reuters)分析，全國每930人就有一人染疫死亡。

上周全國感染案例新增近150萬人，和前七天相比成長16.5%；而近幾周住院率也幾乎不斷創新高，目前已有超過12萬6000名患者正在住院接受治療，與上個月相比成長25%。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計顯示，本周全國病毒檢測呈陽性反應的比率為13.6%，又比前一周的10.3%上升；該比率在愛阿華州、愛達荷州及阿拉巴馬州最高，分別為64%、56%和47%。

IHME預測指出，全國死亡人口總數恐在2月4日達到約50萬2601人，10日當周的單日死亡人數將達到顛峰，來到約5489人；不過IHME強調，要符合這個預測的前提是「疫苗配送規模擴大耗時超過90天」，以及「確診人數上升但政府未強制實施防疫措施」，才可能發生最糟狀況。

該報告中引用的90天，為「疫苗配送規模擴張至最大的所需時間」；IHME發言人說明，這項數據是參考先前流感疫苗 的配送模式，並舉例：「假設疫苗每日接種劑量最多為300萬劑，那我們需要90天時間做到每日替民眾接種300萬劑的疫苗」。

據聯邦運輸安全局(TSA)報告，元旦當天機場旅遊人次達80萬5990人，2日衝上119萬人，3日更達到最多人次130萬；TSA也稱，自去年疫情爆發後，3日為通過機場最高的旅遊人數紀錄。