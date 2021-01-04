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充氣聖誕變裝服疑惹禍 加州急診室43人確診1死

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充氣聖誕變裝服疑惹禍 加州急診室43人確診1死

中央社舊金山4日專電
凱薩醫療機構聖荷西醫學中心。(美聯社)
凱薩醫療機構聖荷西醫學中心。(美聯社)

加州聖荷西一名醫院員工在去年聖誕節為了提振同事工作情緒，穿著充氣變裝服到急診室約10分鐘，結果疑似因此透過空氣散播病毒，引發44人群聚染疫，其中一人病故。

國家廣播公司（NBC）灣區新聞台報導，這起44人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的意外事件，發生在去年聖誕節當天。他們全都是凱薩（Kaiser）醫療機構聖荷西（San Jose）醫學中心急診室員工，不幸病故的是急診櫃檯一名女性僱員。

凱薩醫學中心在美西時間3日晚間發布聲明，一名在聖誕節上班的急診室員工「因新冠肺炎併發症去世」。

院方正對此事進行調查並表示，當時身著變裝服的員工並不知情自己已經染疫，聖誕節2天後急診室員工陸續出現確診。

一位確診的護士匿名受訪表示，穿著變裝服的同事在聖誕節早上走進急診室約10到15分鐘，希望提振彼此的工作情緒，「她穿著那件變裝服在走廊上蹦跳，讓我開心，她只是想提振我們的精神。」

對於透過迷你幫浦打氣、在身體周圍產生氣球效應的充氣變裝服可能導致疫情傳播？「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天引述專家說法，充氣變裝服可能沒有完全密封，因而從不同方向把人體飛沫推向空氣。

加州大學舊金山分校醫學院教授暨感染病學專家陳洪（Peter Chin-Hong，暫譯）表示，穿充氣服的人不一定是冠狀病毒的帶原者就可能引發傳染，因為「充氣服就像風扇一樣，多方向且隨機地推進空氣的流動」。。這同時反應了人們對歡樂的渴求，以致防疫鬆懈，「忘記自己身處疫情時間，甚至是在急診室」。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）大氣化學系教授普拉瑟（Kimberly Prather）說，冠狀病毒的傳播就像「香菸煙霧」，這起群聚染疫與空氣傳播可能脫離不了關係。

根據總部設在加州聖荷西的「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，院方表示截至目前沒有病人因此染疫，確診的員工皆展開居家隔離。

凱薩醫院聖荷西醫學中心資深副總裁和區域經理查維斯（Irene Chavez）補充說明，充氣衣服「顯然」不會再被允許進入醫院。醫學中心與急診室維持正常營運。

加州大學 聖荷西 聖誕節

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