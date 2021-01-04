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與公司齟齬漸深 谷歌員工組工會

由於與公司主管間的分歧越來越大，有200多名谷歌員工集體組成了Alphabet工會。

分別出任工會正副理事長的員工考爾(Parul Koul)和蕭(Chewy Shaw)在紐約時報專欄版上宣布此項消息，他們表示已有226名員工加入，工會將對所有Alphabet員工、臨時工、供應商和契約商開放申請。Alphabet員工數超過13萬。

兩人在文章中說：「很長一段時間以來，谷歌數千名員工以及谷歌母公司Alphabet的其他子公司對職場的許多擔憂被高管駁回。」「我們的老闆與全球各地的專制政府合作，他們開發了供國防用的人工智慧科技，並靠仇恨團體的廣告獲利。他們未能進行必要的改革，無法有效解決有色人種的仇恨問題。」

近年來，谷歌員工與主管間的緊張關係不斷上升。2018年谷歌員工致信CEO皮察(Sundar Pichai)，要求他終止谷歌與五角大樓之間的合作夥伴關係。當年稍晚，全球谷歌員工罷工以抗議該公司對被控有不當行為高管的處理方式，其中包括為前Android主管魯賓(Andy Rubin)支付的9000萬元退職金。2019年也有抗議活動支持2名遭報復性指控的員工。最近，員工提出一份請願書聲援已離職的AI研究人員格布魯(Timnnit Gebru)，她宣稱因其研究論文糾紛而遭解雇。

Alphabet人事營運總監史爾維斯坦(Kara Silverstein)對這些說法未予置評，但發表聲明指出，該公司支持員工的勞工權利，「我們一直在努力為員工創建一個支持和獎勵的職場。當然，我們的員工保障了我們支持的勞工權利。但是，我們仍將一如既往地繼續與所有員工直接互動。」

考爾和蕭聲稱Alphabet會就對公眾關切的話題懲罰內部批評者，例如針對公司的反托拉斯訴訟。他們還說，谷歌高管會犧牲黑人、跨性別、酷兒和殘疾人等少數群體來鞏固自有權力。

谷歌 勞工 紐約時報

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