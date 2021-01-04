挺川派阿肯色州參議員柯頓：不會挑戰選舉人投票結果

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓3日晚間宣布，不會加入共和黨國會同僚挑戰選舉人團投票結果的行列。(美聯社)

向來支持川普 的共和黨 籍阿肯色州聯邦參議員 柯頓(Tom Cotton)3日晚間宣布，並不會加入共和黨國會同僚挑戰選舉人團投票結果的行列。柯頓也說，共和黨國會議員如此作法，無法幫川普贏得第二任。先前媒體報導盛傳，43歲的柯頓有意角逐2024年大選。

柯頓向來是川普在國會的堅定盟友，不但曾幫忙川普在決戰州打廣告攻擊拜登，大選日過後便說川普絕對有權要求重新計票。柯頓上個月接受福斯新聞網(Fox New)訪問時說，應該任命特別檢察官調查拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。

但就在十多位共和黨籍聯邦參議員表示6日將幫忙川普挑戰選舉人團投票結果之際，柯頓卻在3日晚間發表聲明表示，不會加入共和黨國會同僚的行列。在共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)帶領下，十多位共和黨參議員將在6日的參眾兩院聯合會議上，拒絕確認選舉人團投票結果。

柯頓在聲明中說，國會6日議程主要是象徵儀式，如果共和黨手段奏效，「無疑將因此終結總統選舉，把權力放在掌控國會的政黨手中」。

他指出：「開國元老把選舉交由各州掌理，而非國會。他們決定人民透過選舉人團間接選舉總統，不是經過國會。他們決定選舉糾紛是由法院裁定，不是國會。」

不過，柯頓持續支持川普指稱的選舉陰謀論，在聲明中表示贊成設置調查選舉結果的委員會。

除了柯頓之外，克魯茲、共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)也都傳出有意爭取代表共和黨參加2024年總統大選。

柯頓在聲明中表示，挑戰選舉人團投票結果，無法幫川普贏得第二任，「只會讓企圖顛覆憲政體制的民主黨員更加壯大聲勢」。