加州教會看板聲援黑人命也是命 大膽作風惹議

美國加州克雷蒙特的聯合衛理公會每年使用裝飾藝術的手法，結合耶誕布置與社會議題，2020年耶誕節以「黑人命也是命」為背景布置耶穌誕生場景。中央社

美國 加州一處教會每年聖誕節 都推出與眾不同的另類擺設，扣連社會議題。剛過不久的2020年聖誕節以「黑人命也是命」為看板主題，不過宗教故事牽連政治色彩也引發討論。

教會門口豎立大型看板，繪畫裡的人物穿著五顏六色衣服，每個人戴口罩、手拿標語寫著「我不能呼吸」、「沒有正義就沒有和平」、「黑人的命也是命 」。

聖嬰耶穌躺在馬槽裡，一旁跪著約瑟，另一側站立著聖母瑪利亞。她與畫裡人物一樣高舉雙手，擺出抗議姿態。看板最上方列出30多名遭到殺害黑人名字，寫著「說出他們的名字」。

位在洛杉磯郡東部的克雷蒙特（Claremont）聯合衛理公會（United Methodist Church）近幾年聖誕布置採用裝置藝術手法，將現實殘酷的社會議題、祥和溫馨的耶穌誕生場景放在一起，刻意製造衝突感。

2014年，教會把聖母瑪利亞裝扮成無家可歸的遊民，身上裹著睡袋，懷裡抱著聖嬰耶穌，蜷曲在公車亭板凳上，身旁還放了一台塞滿塑膠袋的購物車。

2019年聖誕節，教會把象徵聖母瑪利亞、耶穌及瑪利亞的丈夫約瑟的人像關進牢籠，用來抗議總統川普的邊境政策，拆散非法移民的父母與孩童。

教會網站的聲明指出，2020年夏天，喬治·佛洛伊德（George Floyd）因警察暴力而遇害，加上無數手無寸鐵的美國黑人含冤喪命，激發廣大美國人民團結，為有色人種爭取平等待遇。

牧師李絲汀（Karen Clark Ristine）表示：「我們認同並參與『黑人的命也是命』（Black Lives Matter，簡稱BLM）運動，以確保黑人性命與所有人一樣重要。對基督的信仰促使我們，跟瑪利亞站在一起，為了窮人、邊緣人和受壓迫的人討公道。」

教會聲明指出，以BLM為主題，正是希望種族議題持續受到大眾討論，「我們不希望看到關於種族議題和白人優勢的討論在新聞流轉當中消失。這是存在好幾百年的問題，我們必須繼續奮鬥」。

跟往年一樣，教會的大膽作風引發正反回應，批評者認為宗教故事沾染政治色彩，破壞了節日的神聖意涵；但也有支持者表達感謝，認為受害者的名字值得被世人記住。