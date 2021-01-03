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美35萬人病歿 川普稱「被誇大」 佛奇駁「是真的」

編譯陳韻涵／綜合3日電
美國新冠肺炎死亡人數突破35萬人，川普總統（左）卻稱此數據「被誇大」；首席防疫專家佛奇等多名公衛高官駁斥川普說法。路透資料照片
美國新冠肺炎死亡人數突破35萬人，川普總統（左）卻稱此數據「被誇大」；首席防疫專家佛奇等多名公衛高官駁斥川普說法。路透資料照片

美國新冠肺炎死亡人數3日突破35萬人，川普總統卻稱此數據「被誇大」；首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)、公衛署長亞當斯(Jerome Adams)等多名公衛高官駁斥川普說法，警告在聖誕節及新年假期後，數字還會增加。

約翰霍普金斯大學數據顯示，美國至少2062萬3578人確診，已知35萬1452人病歿。

美國已配發輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)新冠疫苗，保護健康照護工作者、養老院居民和80歲以上長者等優先群體，但各地的預防接種計畫緩慢且混亂。

聯邦政府的疫苗研發工作小組「神速行動」(Operation Warp Speed)原訂2020年底前讓2000萬人接種，但彭博新聞(Bloomberg News)報導，截至2日晚間只有430萬人接種，相當於美國人口的1.3%。

許多疫苗還沒被打進人體，近1310萬劑兩階段的輝瑞和莫德納2日晚間已送達各地。

多州近日通報確診數據激增，包括北卡羅來州和亞利桑納州，其中南加州的死亡情況最慘，停屍間已出現爆滿。

美國新冠死亡人數以35萬1452人高居全球之冠，約為美國3億3000萬人口的0.1%，緊追在後的是巴西，已知19萬6018人病故。

川普3日推文形容新冠數據「被誇大」，並譴責聯邦疾病防治中心(CDC)「荒謬的決策」。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇3日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時，被問到川普的推文時澄清，疫情數字「是真的」。

「你只需要深入戰區，進到醫院和加護病房，看看真實發生的情況。」佛奇向川普喊話：「這些是真的數據、真的人、真正的死亡。」

佛奇接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時做類似表述，並再次呼籲民眾重防疫。

亞當斯則拒絕譴責川普的推文，但捍衛新冠肺炎疫情數據的準確性；他接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說：「從健康觀點來看，我沒有理由懷疑這些數字。」

美國 川普 佛奇

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