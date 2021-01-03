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波洛西驚險連任 共和黨領袖酸：有聽到民眾聲音嗎

波洛西驚險連任 共和黨眾院領袖酸：有聽到民眾聲音嗎

記者顏伶如／綜合報導
第117屆新國會參眾兩院3日正式開議，眾院原議長波洛西，獲選繼續連任議長後，舉起象徵議權力的議事槌。(路透)
第117屆新國會參眾兩院3日正式開議，眾院原議長波洛西，獲選繼續連任議長後，舉起象徵議權力的議事槌。(路透)

波洛西(Nancy Pelosi)以些微差距連任眾院議長，兩年任期前景坎坷。民主黨在眾院掌握的多數席次大幅減少，波洛西如何協助總統當選人拜登上台之後落實對付疫情、振興經濟等政策，充滿考驗。議長選舉完畢後，波洛西在議場發表談話說道：「如同過去世代領導人曾經面臨的挑戰一樣，我們肩負起困難且艱鉅的責任。」

她說，全美已有35萬人染疫死亡，數千萬勞工失業，生活陷入困難，「我們最為迫切的優先要務，還是在於擊敗新冠病毒。我們也一定會戰勝病毒的」。波洛西的演說獲得國會議員起立鼓掌。

黨派對立依舊存在於眾院，仍是不爭的事實。共和黨籍眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)說，眾院過去兩年在波洛西領導之下，「是將近50年來最沒有生產力的國會」。

麥卡錫表示，共和黨在2020年11月選舉當中贏得十多個原為民主黨的席次，如此結果傳遞了一個清楚的訊息，「有如一記當頭棒喝」。他說：「我想對多數黨提出的問題是，你們有聽到民眾的聲音嗎？」

波洛西連任議長，距離拜登就職典禮只有17天。拜登與多位民主黨高層均表示，國會日前通過且獲川普總統簽署的9000億元疫情經濟紓困法案只是「頭期款」，拜登上台後還會陸續推出更多振興方案，包括擴大提供新冠病毒疫苗給社會大眾、控制新冠病毒傳播以及讓受到疫情重創的商業與就業都能東山再起。

健保及環保也是拜登就職後的優先項目，但相關政策如果要在國會通過，波洛西將面臨層層考驗，畢竟民主黨不再享有具有絕對優勢的多數席次，只要少數幾名民主黨議員跑票，法案推動將功虧一簣。波洛西若想與共和黨合作，在越來越多共和黨籍眾議員選擇力挺川普的情況下，同樣將遇到更多難題。

民主黨進步派領袖、紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)說，共和黨企圖策動選舉政變之際，民主黨團結是很重要的。她說，進步派議員過去這段期間一直與波洛西磋商，但不願透露協議結果為何。

民主黨 拜登 眾院

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