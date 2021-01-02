222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

第117屆國會將於3日開議，當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長，預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大，但也將遭遇挑戰，總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透)

第117屆國會3日正式開議，參院多數黨的情勢未定，仍在等待喬治亞州5日複選結果；但在眾院，去年11月選舉後，民主、共和兩黨的議員席次為222對211，差距之小為20年來之最；議長波洛西面對多數優勢縮小，黨內左派議員山頭林立，還有總統當選人拜登 的施政雄心，勢必面臨一生最艱鉅的任期；當然，前提必須是她3日能成功連任議長。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)指出，新國會的首要焦點，在讓經濟回到正軌，安全重啟，目前各級學校、小企業都奄奄一息，國會必須幫忙紓困，讓大家度過防疫封鎖期的難關。

民主黨 團 期盼與拜登密切合作

民主黨團主席傑佛瑞(Hakeem Jeffries)表示，殷盼能與新總統拜登密切合作，克服新冠肺炎疫情 ，直接幫忙到苦於疫情的常民大眾，還有讓經濟振衰起蔽，更勝以往。

議長波洛西未來兩年面臨許多艱難挑戰，但首先得過議長連任選舉這一關；波洛西已釋出訊息，本屆可能是她最後的眾議員任期。

「華盛頓郵報」報導，去年11月選舉，民主黨眾院席次失血，目前優勢極小，所以各造近幾周為議長選舉奔走之中；波洛西的副將們設法確保數量足夠的黨籍眾議員出席投票，力挺波洛西第四次蟬連議長寶座。

我好得很 波洛西稱有足夠票數

眾院多數黨領袖霍耶(Steny H. Hoyer)日前表示，他保證黨籍議員會悉數到場，但他也承認有許多變數，新冠肺炎疫情肆虐，恐怕有人會缺席，這項挑戰必須克服。

波洛西以及她的高階助理堅稱，她已鎖定足夠的連任票數；波洛西表示，「我好得很」，但她也承認很關心出席率，要求匿名的消息人士透露，波洛西認為自己最大對手便是新冠疫情。

對手放話 挑戰拜登選舉人團票

民主黨高層鼓勵同仁們提早前來華府，確保投票時不缺席，但要是票數生變，可能引發民主黨內亂，叫議長選舉延宕數日，波及備受期待的6日參眾兩院聯席會議；共和黨人已放話，準備在會中挑戰總統當選人拜登斬獲的選舉人團票。

這次議長投票選情險峻，疫情期間立法運作有喪命之虞，顯見於路易斯安納州41歲眾議員黨選人雷特勞(Luke Letlow)12月感染新冠而去世。此外還有四名眾議員當選人傳出染疫，都會影響到3日的出席率。

波洛西兩年前面對黨內挑戰，希望她跟其他高層能讓位給較年輕世代，但今年局面不同，黨內沒人公開挑戰年屆80的波洛西，她的副將如霍耶、黨鞭克萊本(James Clyburn)都順利連任，以前幾位批評波洛西的民主黨內現在還公開表態，讚美她過去兩年的領導統御。