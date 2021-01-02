我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

死亡恐再飆…華大預測：美1月將有15萬人病歿

知名脫口秀主持人賴瑞金染疫 醫院中抗病魔

挺川歌手「小幫浦」搭機拒戴口罩 捷藍列黑名單

記者顏伶如／綜合報導
40 大選期間曾為川普總統站台的20歲饒舌歌手「小幫浦」(Lil Pump)由於搭機拒戴口罩， 遭列入禁止搭機的黑名單。(美聯社)
40 大選期間曾為川普總統站台的20歲饒舌歌手「小幫浦」(Lil Pump)由於搭機拒戴口罩， 遭列入禁止搭機的黑名單。(美聯社)

大選期間曾為川普總統站台的20歲饒舌歌手「小幫浦」(Lil Pump)由於搭機拒戴口罩， 遭捷藍航空(JetBlue Airways)列入禁止搭機的黑名單。

根據媒體報導，本名為賈西亞(Gazzy Garcia)的「小幫浦」，上月底搭乘捷藍航空公司從佛羅里達州勞岱爾堡(Fort Lauderdale)飛往洛杉磯的班機時沒戴口罩，機組人員數度上前勸說，並說明航空公司的防疫規定，卻遭到他開口辱罵。

捷藍航空公司發言人杜布洛斯基(Derek Dombrowski)說，這名藝人的回程機票已被取消，「捷藍航空不再歡迎他」。杜布洛斯基指出，乘客與機組人員的安全，是捷藍航空的第一優先。

選前關鍵時刻，「小幫浦」參加川普於密西根州舉辦的造勢活動，站台時並說要投票支持共和黨；川普在台上介紹時，則把「小幫浦」的名字說成「小皮條客」(Lil Pimp)。

選舉結束後，「小幫浦」被爆料根本沒去投票。

2018年，「小幫浦」也曾在搭機時鬧出爭議事件。航空公司人員發現他的行李傳出明顯的大麻味而報警。

捷藍航空從今年5月起，便規定兩歲以上乘客搭機時必須全程戴口罩。

川普 投票 共和黨

上一則

知名脫口秀主持人賴瑞金染疫 醫院中抗病魔

延伸閱讀

川普最後一搏！11名共和黨參議員將在國會挑戰選舉結果

川普最後一搏！11名共和黨參議員將在國會挑戰選舉結果
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
趕在拜登上台前 EPA企圖放水德州燃煤電廠

趕在拜登上台前 EPA企圖放水德州燃煤電廠
羅穆尼批聯邦未出手助打疫苗 籲徵召獸醫、戰地醫

羅穆尼批聯邦未出手助打疫苗 籲徵召獸醫、戰地醫

熱門新聞

川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58
聯邦眾院議員今天通過總統川普把個人紓困金額提高至2000美元的要求，並將此前途未卜的法案送交共和黨占多數的參議院。(美聯社)

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

2020-12-28 19:17
布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

2020-12-29 23:33
路易斯安納州共和黨聯邦眾議員當選人雷特洛29日染疫病逝。(美聯社)

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

2020-12-29 22:42
紐約時報報導指出，庫許納曾因接受病毒採檢與戴口罩的行為，遭岳父川普罵。（路透）

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

2021-01-01 04:00
華盛頓州亞基馬郡(Yakima County)衛生廳指出，量販店好市多(Costco)位於當地的一家分店爆發新冠疫情，已有145名員工確診感染新冠病毒。圖為加州南灣桑尼維爾Costco。（記者江碩涵／攝影）

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

2020-12-30 13:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
1張圖看疫情：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

1張圖看疫情：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了