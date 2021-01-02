知名脫口秀主持人賴瑞金染疫 醫院中抗病魔

賴瑞金確診新冠肺炎。美聯社

美國 著名的電視節目主持人賴瑞金（Larry King）驚傳確診新冠肺炎 ，目前正在醫院與病魔奮鬥治療中。

噓！星聞報導，87歲的賴瑞金大約在10天前確診新冠肺炎，並住進洛杉磯一家大醫院，賴瑞金本身就有心臟病 、糖尿病、前列腺癌和肺癌，健康狀況並不佳，因此他確診後狀況更是令人擔憂，而因為疫情的關係，兒子與家人們都無法前往醫院探視。

央廣報導，國際知名的脫口秀主持人賴瑞金，坐鎮CNN的「賴瑞金現場」(Larry King Live)長達25年，直到2010年才退休，他一貫的吊帶褲造型已成為節目的特色之一。

報導稱，賴瑞金從1985年6月1日開始主持這個節目以來，訪問過總統候選人、社會名流、體育明星、電影巨星和尋常百姓。他在2010年6月締造在同一時段、同一節目、由同一人主持最久的金氏世界紀錄。他擅長輕鬆且即時的將時事與一般美國民眾連結。

賴瑞金的推特擁有240萬名追隨者，最近的一則推文是2020年11月26日，當時他祝大家感恩節快樂。

根據知情人士透露，87歲的賴瑞金已在洛杉磯住院逾2周。